ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଅଭିଭାବକ, ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ ଫେରିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ସ୍କୁଲରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନ ପାରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଅଭାଭାବକ, ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ ଫେରିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)
Published : March 14, 2026 at 4:29 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

ଭବାନୀପାଟଣା: ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି । ହେଲେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନାହାଁନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ଅଭାବ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଉନ୍ନ‌ତ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସହ ଯଥାର୍ଥ ପାଠପଢ଼ା ପରିବେଶ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବିରିକୋଟ ଗ୍ରାମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନ ପାରି ଫେରି ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୧୫ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢନ୍ତି । ହେଲେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି | ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥ‌ିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥ‌ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନ ପାରି ଫେରିଯାଇଥିବା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫେରାଇ ନେଲେ ସିଆର୍‌ସିସି

ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ରାଧାକାନ୍ତ ନାଏକଙ୍କ ସମେତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ଅଭିଭାବକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ |ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସିଆର୍‌ସିସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫେରାଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ବିରିକୋଟ ସ୍କୁଲର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଭକ୍ତ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି । ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପଢ଼ିନୁ, ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବୁ ? ତେଣୁ ମା-ବାପା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ।'
୧୧୫ ପିଲାଙ୍କୁ ୨ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ

ସେପଟେ ବିରିକୋଟ ସ୍କୁଲ୍ କମିଟି ସଭାପତି ରାଧାକାନ୍ତ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇବା ତଥା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ । ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଠିକ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ମାରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ୧୧୫ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ୨ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ ' ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


ସେପଟ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଳକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେହି ସ୍କୁଲରେ ୧୧୫ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ୫ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲୁ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗତବର୍ଷ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରୀରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ବଳକା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ସହ ସିଆରସିସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ; ବାପା ଥାନାରେ ଅଟକ ମାଆ ଫେରାର୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ନବୀନଙ୍କ ଆରୋପ 'ବିଜେପି କରୁଛି ଘୋଡ଼ା ବେପାର', କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଲା ଶାସକ ଦଳ

