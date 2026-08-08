ସ୍କୁଲ ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି ! ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଅଭିଭାବକ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଢିଲେ ପିଲା
ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ କୋଠାର ମରାମତି ସହ ନିରାପଦ ପରିବେଶରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : August 8, 2026 at 4:06 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଣି ଆସିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦବେଗଜନକ ଚିତ୍ର । ସ୍କୁଲ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବା ସହ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଖସିବାରୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ଏପରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟ କି ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶନିବାର ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍କୁଲ କୋଠାର ମରାମତି କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଠ ପଢିଛନ୍ତି ।
ମାଲକାନଗିରି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହି ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲ କୋଠାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି । ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଖସୁଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲ କୋଠାର ଦୁରବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏକାଧିକ ଥର ଲିଖିତ ଭାବେ CRCC, BEO, ABEO, DEOଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍କୁଲ କୋଠାର ମରାମତି ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଢୁଥିବା କଥାରେ ଜନୈକ ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି କି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ମରାମତି କାମ ଶେଷ ନହେବ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଢିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା ଝୁଲିବ । ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଛାଡିବାକୁ ହେଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ ।
ସରକାରୀ ଶକ୍ଷକ ତପନ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି । ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ।"
"ବାସ୍ତବରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି । ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି । ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି 15ଦିନ ଭିତରେ ମରାମତି କାମ ହୋଇଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବିଓ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାଜନ୍ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ 6 ଛାତ୍ରୀ, ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି