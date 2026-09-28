ପାରାକ୍ୱାଟ୍ କୀଟନାଶକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦନୀଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷର ବଡ଼ ବିଜୟ
ନୂତନ ନିୟମାନୁସାରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ । ବଜାରରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ଫେରସ୍ତ ଆସିବ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 28, 2026 at 11:03 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ କୀଟନାଶକ ‘ପାରାକ୍ବାଟ୍ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍’ ର ନିର୍ମାଣ, ଆମାଦାନୀ, ପରିବହନ, ବିକ୍ରି, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ଜାରି ଏହି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଆଜିଠାରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁର୍ଲା ଭିମସାର (VIMSAR)ର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦନୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାରାତ୍ମକ ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ୯ ବର୍ଷ ଧରି ଅବିରତ ସଂଘର୍ଷ ଚଳାଇଥିଲେ ।
"ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାରାକ୍ବାଟ୍ ବିଷାକ୍ତତାର ଶିକାର ହୋଇ ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏହା ଚାଷୀ, ଡାକ୍ତର ସମାଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ମିଳିତ ସଂଘର୍ଷର ମହାନ ବିଜୟ," କହିଛନ୍ତି ଭିମସାର (ବୁର୍ଲା) ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦନୀ ।
ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସାରା ଦେଶପାଇଁ ନିଷେଧାଦେଶ ଚାଷୀ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 10 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ, ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ପରେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ 'ବାଇପାପ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର' ସୁବିଧା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର