ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ; ହେଲେ ଅର୍ଥ ଓଗାଳିଛି ବାଟ

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାଳକ ସମ୍ବିଦ । ବାକ ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା। ଏଇ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ  ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିକର ଚମକ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି।

ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ
ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ (ଇଟିଭି ଭାରତ)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 8:50 AM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ୱର: ନିଜ ମନର କଥା ନା ସେ କାହାକୁ କହି ପାରନ୍ତି, ନା କାହା ମନର ବେଦନା ଶୁଣି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟର ଆହ୍ୱାନ ସେ ବେଶ ବୁଝି ପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭନ୍ନକ୍ଷମ କରି ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ମନ ଡାକୁଥିଲା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବା ଲାଗି । କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ଲାଗି । ହୃଦୟର ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ପାଖରେ ନ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ । ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ବି ବାଟ ଓଗାଳୁଥିଲା । ତଥାପି ସେ ହୃଦୟର ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ଆଉ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ପାଖରେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ଖାଲି ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ଟମକୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା । ଏହି ପ୍ରଚଣ଼୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ସମ୍ବିଦ ଦାସ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ଯିବେ ସମ୍ବିଦ । ନିଜ ଜୁଡୋ ପ୍ରତିଭାର କମାଲ ଦେଖାଇବେ ।

ପ୍ରୟାସ ଦେଇଛି ପରିଚୟ:-

ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ
ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

21 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାଳକ ସମ୍ବିଦ । ବାକ ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ । କିନ୍ତୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା। ଏଇ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କି ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମା-ମାଟିର ନାଁକୁ ଚମକେଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏଇ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସଫଳତା ଦେଇଛି । ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସ୍ତରକୁ ଚୟନ ହୋଇ ମାଲେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ଯିବେ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ନୂଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଞ୍ଛାପଲି ଅଞ୍ଚଳର ସୀତାନାଥ ଦାସ ଏବଂ ମାଳତୀ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିଦ । ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ । ନା କାହା କଥା ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନା କହି ପାରନ୍ତି । ହେଲେ ନିଜର ଏହି ଅକ୍ଷମତାକୁ ସେ କେବେ ନିଜର ଅସହାୟତା ମନେ କରିନ ଥିଲେ । ଜୁଡୋ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବ୍ଲକ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାଉଁଟି ପାରିଥିଲେ ।

ସବୁଠି ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ:-

ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁରଠାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଦଶମ ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଡିଫ ଗେମସ-୨୦୨୪ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ। କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁରରେ ୭୩କେଜି ବର୍ଗରେ ଜୁଡୋ ଖେଳି ସେ ଆଣିଥିଲେ ଗୌରବ । ଦିଲ୍ଲୀର କାନପୁରଠାରେ ଗତ ୨୦ ତାରିଖରୁ ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜୁଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୭୧ କେଜି ବର୍ଗର ଜୁଡୋ ଖେଳି ସମ୍ବିତ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମ୍ବିଦ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜାପାନର ଟୋକିଓଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ
ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଦାଦା:-

ସମ୍ବିଦ ଯେତେବେଳେ ୮ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦାଦା କାଶୀନାଥ ଦାସ ସେତେବେଳେ ଟାଇକୁଣ୍ଡୋ, ଜୁଡୋ, ରଗବି ଆଦି ଖେଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁତୁରା ସମ୍ବିଦ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି କାଶୀନାଥ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜୁଡୋ ଶିଖାଇଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ପୁତୁରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।

କାଶୀନାଥ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ସିନା ପଛରେ ରହିଗଲି କିନ୍ତୁ ପୁତୁରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିବି। ପିଲା ଦିନରୁ ତାର ଜୁଡୋ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲି। ସମ୍ବିତ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ବାସ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସମ୍ବିତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ବିତକୁ ଭଞ୍ଜ କଳା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିବା ଜୁଡୋ ହଲରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଛାଡିଥିଲି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତା ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ। ସେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି, ତାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।’

ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ
ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଖେଳ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଏ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଛି:-

ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଖେଳ ସମ୍ବିଦ ଶିଖିଥିଲେ ସେସବୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କୋଚ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିତଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ‘ସମ୍ବିତ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ହେଲେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ଶିଖିଯିବା ସହ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କେବଳ ମୋ ଓଠର ଠାର ବୁଝି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ଖେଳ ଶିଖୁଥିଲା । ତାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁଲାଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସମ୍ବିତର ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ୭ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଯାହାକି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ଆଣିଦେବ।’

ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ବାଟ ଓଗାଳିଛି ଅର୍ଥ:-

ସମ୍ବିଦଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରେ । ହେଲେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ସୀତାନାଥ ଓ ଭାଇ କାଶୀନାଥ ସପରିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ସୀତାନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଦ। ସମ୍ବିଦଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ୩ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ସୀତାନାଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସେଲସ ମ୍ୟାନ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳେ ସେଥିରେ ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପୁଅର ପ୍ରତିଭା ଯେମିତି ମଳିନ ପଡ଼ି ନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବାପା ମା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।

ଟୋକିଓ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ। ସେଠାକୁ ଯିବାପାଇଁ ପରିବାର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ଆଶାରେ ମା ମାଳତୀ ପୁଅ ସମ୍ବିଦକୁ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବିତ ମାଲେସିଆ ଯିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମାଳତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରେ ଚୟନ ହେଉଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଚୟନ ହେବାସହ ଗୋଲଡ଼ ମେଡାଲ ପାଇଛି ଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି। ଏହିମାସ ୨୪ରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ପଞ୍ଜାବରେ । ସେ ୨୦ରୁ ବାହାରିବ । ସେଠାରେ ୧୮ ଦିନ ରହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସେଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୫ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ଯାଏ ଟୋକିଓରେ ଥିବା ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେବ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ସହାୟତା ପାଇଁ । କାରଣ, ତାର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାଲେସିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ। ଏବେ ଯିବା ଆସିବା, ସେଠାରେ ରହିବା, ଟ୍ରେନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସହାୟତା କରିବେ।"

ସମ୍ବିଦଙ୍କ ଚଲାପଥରୁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ବୂର ହେଉ । ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିତ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଖାଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟି ଆଣନ୍ତୁ । ଇଟିଭି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏତିକି କାମନା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

