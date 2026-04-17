ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆଉ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି, ଘଣ୍ଟାକୁ ଉଡ଼ିବ ୧୫ରୁ ୨୦ ବିମାନ
ଏଣିକି ଆଉ ରନ ୱେ କ୍ଳିଅର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : April 17, 2026 at 10:39 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଝି ଆକାଶରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚକର କାଟିବ ନାହିଁ ବିମାନ । ରନ ୱେ କ୍ଳିଅର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାରାଲାଲ ଟାକ୍ସି ଟ୍ରାକ ଓ ରାପିଡ଼ ଏକଜିଟ୍ । ୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟାକୁ 15-20 ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ିପାରିବ। AAI (ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) ମୁଖ୍ୟ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଆଇପିଏସ୍ ନିଖିଳ କୁମାର କାନୋଡ଼ିଆ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କି ସମସ୍ତ ବିମାନ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ 1566 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପିପିଟି ଏବଂ ଆରଇଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଏବେ 15-20 ବିମାନ ଉଡାଣ କରିପାରିବ ।
ପାରାଲାଲ ଟାକ୍ସି ଟ୍ରାକ ଓ ରାପିଡ଼ ଏକଜିଟ୍ କଣ?
ରନୱେର ଏକ ନ୍ୟୁନ କୋଣ ସହ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓ୍ବେ। ଏହାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ବିମାନ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସିୱେ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଗତିରେ ଯାଇପାରିବେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ରନୱେର ରହିବା ସମୟ ଆହୁରି କମିଯାଇଥାଏ । ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଟାକ୍ସି ଟ୍ରାକ ଓ ରାପିଡ଼ ଏକଜିଟ ।
ବିମାନ ଉଡିବାରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ହେବ ଡବଲ
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମୟରେ ୨୪ଟି ବିମାନ ଉଡାଣ ଓ ଅବତରଣ କରି ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ୧୨ଟି ବିମାନ ଉଡାଣ ଓ ଅବତରଣ କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ବିମାନ ତାହାର ସ୍ପିଡ଼ କମ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ରନ ୱେରୁ ବାହାରି ପାରିବ । ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।
ବଢୁଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୩୧.୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୪୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୨ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨ ହଜାର ୧୮୭ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୨୩୨ । ସେହିପରି ଭାବରେ ୨୦୨୩ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ୨ ହଜାର ୮୮୫ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୫୭୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦୈନିକ ବିମାନ ଭାବରେ ୯୦ରୁ ୧୦୦ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରହୁଥିବାବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ୧୨ରୁ ୧୫ ହଜାର ରହୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଉଡାଣ କରୁଛି । ବିଦେଶକୁ କେବଳ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଉଡାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡାଣ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର