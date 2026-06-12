60 ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ରଜ ଉପହାର ଦେଲେ ଆକାଶ, କିଣାଇଦେଲେ ମନପସନ୍ଦର ପୋଷାକ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ କିଣାକିଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପୋଷାକ କିଣି ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : June 12, 2026 at 3:11 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଆସୁଛି ରଜ । ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ରଜପର୍ବ ପାଳିବା ପାଇଁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଝିଅମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଆକାଶ । ରଜ ପାଇଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ କିଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକାଶ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ କିଣାକିଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପୋଷାକ କିଣି ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥିବା ଆକାଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମ ପରିବାରର କେହି ନଥିବାରୁ ଆମେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ରହୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଭାବକୁ ପୁରଣ କରିପାରୁଛି । ରଜ ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଅଣାଯିବା ଆମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି’’ ।
60 ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ରଜ ଉପହାର
ଆଉ ଦିନକ ପରେ ପହିଲି ରଜ । ରଜ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ସଜାଇ ଦୋଳି ଖେଳି ପାନ ଖାଇଥାନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମନମୁତାବକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଅନାଥାଶ୍ରମ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ସଜବାଜ ସାତସପନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆକାଶ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆକାଶ । ଏଠାରେ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦରମାରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଇବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଆକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ । କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିବା ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦରେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି’’ ।
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଜଣେ ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା 60 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରାଯିବ ’’।
ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜିର ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ରଜ ପିଠା ପହଞ୍ଚାଇବ ‘ପିଠା on Wheels’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି