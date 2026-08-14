ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଦାବି; ପାରଳାରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ !
ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ 'ପାରଳାର ଲଲାମ'ରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ସ୍ବାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 14, 2026 at 5:39 PM IST
Odisha Freedom Struggle ବ୍ରହ୍ମପୁର: "ଭାରତରେ ସ୍ବାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୧୭୬୭ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ସ୍ବାଧୀନତାର ସ୍ବର ଉଠିଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ଏହା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ୧୭୬୭ରୁ ୧୮୫୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୦ ବର୍ଷ ଧରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି । ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାରଳାରେ ହୋଇଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଓ ପ୍ରଜାମେଳି ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ।" ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ତଥା ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ:
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ? କେଉଁଠୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ? ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବଳିଦାନ ପରେ ୧୦ ମେ' ୧୮୫୭ରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୮୧୭ ମସିହାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି । ୧୮୫୭ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନା ୧୮୧୭ ମସିହାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, କେଉଁଟି ଭାରତର ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ପାହଚ ? ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳା ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆଦ୍ୟନାଦ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ଏନେଇ ସେ 'ପାରଳାର ଲଲାମ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ' ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, 'ପାରଳା ବିଦ୍ରୋହ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ'
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆଦ୍ୟନାଦ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରିଟିଶ୍ ଶାସନ ବେଳର ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାରଳାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗବେଷକ ଉପାନ୍ତପ୍ରହରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହା ଉପରେ ଧ୍ଯାନ ଦେଇ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମାଟିରୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି:
ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆଦ୍ୟନାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମାଟିରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୭୭୬ରୁ ଏହା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ଗବେଷଣାରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଳବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓ ଭାରତଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୧୭୬୭ ମସିହାରୁ ୧୮୫୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୯୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ୧୭୭୬ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଏପରି ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଲମ୍ୱା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇନାହିଁ ।
ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା ପାରଳା ବିଦ୍ରୋହ:
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସାମନ୍ତ ବିଷୋୟୀମାନେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ଦୋରାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋରା (ସଉରା)ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ । ଜଣଙ୍କ ଅବସାନ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିସାରିବା ପରେ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଏହା ଗତି କରିଥିଲା । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଶସ୍ତ୍ର, ଏପରିକି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ପ୍ରାୟ ୯୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ବିଦ୍ରୋହ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏଥିରୁ ହିଁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧିନତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇତିହାସର ପୁନଃଲିଖିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦାବି:
ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସର ପୁନଃଲିଖିନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଇତିହାସ ପୁନଃଲିଖନ କରିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଦ୍ରୋହରେ ଦୀର୍ଘ ୯୦ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡ ସହିତ ୧୦୩ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି । ରାଜା, ରାଜଗୁରୁ, ଦୋରା, ବିଷୋୟୀ, ପାଇକ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଭାରତରେ ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।"
ତେବେ ବିଟ୍ରିଶମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମିଶନର ହୋଇ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜର୍ଜ ଏଡୱାର୍ଡ ରସଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାନୁଆଲକୁ ସେହି ସମୟରେ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଥିବା କିନ୍.ଜେ ମାଲଟିବି ସେହି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାସହ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ।
"ଯେତେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି । ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଦ୍ରୋହ ହିଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
'୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ':
ସେତେବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଭିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୭୬୭ରେ ଏହା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ରହିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଇତିହାସ ଉପରେ ଓଡିଶାବାସୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଓଡିଶାରେ ନଥିଲା । ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇତିହାସ ମାଡ୍ରାସରେ ଲେଖା ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ ନଥିବାରୁ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ । କେବଳ ଓଡିଶାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଇତିହାସରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଲେ ଯେଉଁ ଘଟମା ଘଟିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣାବଳୀ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ବଳକା ରହିଯାଇଥିବା ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀମାନେ କେବେ ଓଡି଼ଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତ ୧୮୦୩ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।
ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ୧୭୬୭ରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ହେଲେ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହାବି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।"
ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଗବେଷଣା ସମିତିକୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା କହିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ଆସିଛି । ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଗବେଷଣା ସମିତିକୁ ଏହାରି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରିକି ଓଡିଶା ସରକାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଚା ଧରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହାରି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବୁ କହି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିନୋଦିନୀ ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା ପାରଳା ଇତିହାସ ଯାହା ରହିଛି ଏହା କେବଳ ଯେ, ଓଡିଶା ଇତିହାସକୁ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଉପାନ୍ତପ୍ରହରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗବେଷଣାଗତ ତଥ୍ୟ ଭାରତର ଆଦ୍ୟନାଦ ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯାହା ରହିଥିଲା ତାହାରି ଉପରେ ସେ ବିସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପାରଳାର ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଗବେଷକ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ତର୍କ ଓ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିଛି ଯଦି ତାହାକୁ ଇତିହାସରେ ଯୋଡିବା ସହିତ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଲୋଚନାର ତଥ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଓଡିଶାର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ରହିଛି ତାହାକୁ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ । ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଉପାନ୍ତ ପ୍ରହରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରହରୀ । ଭାରତ ଇତିହାସର ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରଳା ମାଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧିନତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବଳୀଦାନ ରହିଛି । ସେହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆମର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଏହାକୁ ଯେପରି ଦେଶର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର