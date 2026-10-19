ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଦଣ୍ଡମା’: ବର୍ଷକରେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲେ ମନ୍ଦିର, ଛୁଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ
10 ଦିନ ମା’ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଦଶହରା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମା’ଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକ ନଡିଆକୁ ରଖି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 19, 2026 at 10:17 AM IST
ଗଜପତି: ଦଶହରା ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ । ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ । ସେହିଭଳି ଏକ ପୀଠ ହେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଦଣ୍ଡମା’ । ଏହି ପୀଠ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ପାଇ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ । ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କଲେ ମନୋସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଅଧିକ ହୁଏ । ଶକ୍ତିଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା କୁହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡିତ ।
ବର୍ଷକକୁ 10 ଦିନ ଖୋଲା ରୁହେ ମନ୍ଦିର:
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ସାରା ଗଜପତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୁମଧାମରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି । ତେବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡମା’ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଏଠାରେ 10 ଦିନ ମା’ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଦଶହରା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମା’ଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକ ନଡିଆକୁ ରଖି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ । ତେବେ ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜା କରିବା ସହ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ ।
64 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଣ୍ଡମା’:
ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଗଣେଶ ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ଏହା କୌଣସି ଶକ୍ତି ପୀଠ ନୁହେଁ । ଦଣ୍ଡମା ହେଉଛନ୍ତି 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି । ମହାରାଜାଙ୍କ 8ଟି ଶକ୍ତି ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ କଦମ୍ବଖଣ୍ଡା ଅନ୍ୟତମ । ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ସେ ବଳି ପିପାଷୁ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡମା’ଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ।’ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସହ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ।
ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି । ଏହି ପୀଠର ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଏନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଖିତା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ମନ୍ଦିର 10 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ରୁହେ । ଏଠାରେ ଯାହା ମନୋସ୍କାମନା କରାଯାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ ।’
ସେହିପରି ଆୟୋଜକ ବାବୁଲା ପଲାଇ କୁହନ୍ତି, ‘ମା’ଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ କେବଳ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ନୁହେଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । ଏଠାରେ ମନୋସ୍କାମନା କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
କୋଲକାତା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଡିଜିପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି