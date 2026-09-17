ଦରମା ମାତ୍ର ୮ ହଜାର, ହେଲେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତୁଟ ସଂକଳ୍ପ; ୧୬୬ କିମି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କଲେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବାପି
୨୦୨୨ରୁ ବାପି ଗୋଛାୟତଙ୍କ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ସି-ବିଚ୍ ସଫେଇ କରି, ପୌରପାଳିକାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ୭ ଟନରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 17, 2026 at 8:14 PM IST
ପୁରୀ: ହାତରେ ସାଇକେଲ, ମନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ସଂକଳ୍ପ। ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପାରାଦୀପରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିବନ୍ଧୁ ବାପି ଗୋଛାୟତ। ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ବାପି ସାଇକେଲରେ ୧୬୬ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ୧୫ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭକ୍ତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି।
ଗତ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ୧୨ଟାରେ ପାରାଦୀପରୁ ବାପି ତାଙ୍କ ସଚେତନତା ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ୧୫ ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁରୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରୁ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବାପି କହିଛନ୍ତି।
- ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା, ଆବର୍ଜନା ଏଣେତେଣେ ନଫିଙ୍ଗିବା, ଡଷ୍ଟବିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ବାପି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ‘ସେଭ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍’ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ପାରାଦୀପରୁ ପୁରୀକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସାଇକେଲରେ ଆସିବା ବାପିଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସରୋଜଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହା ଜଳଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥିବାରୁ ଏନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୁବପିଢ଼ି ସଚେତନ ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଡଷ୍ଟବିନ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିର ନିୟମିତ ସଫେଇ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ନିୟମ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା କରିବାକୁ ସେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
- ୨୦୨୨ରୁ ଚାଲିଛି ବାପିଙ୍କ ଅଭିଯାନ
ବାପିଙ୍କ ପରିବେଶ ଅଭିଯାନ ଆଜିର ନୁହେଁ। ୨୦୨୨ରୁ ସେ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବେଳାଭୂମିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଖି ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜେ ବେଳାଭୂମି ସଫା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।
ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମି ନିକଟ ମଧୁବନ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ବାପି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନ କରନ୍ତି।
ପରେ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ବାପିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିର ସ୍ବଚ୍ଛତାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ସଫେଇ, ସଂଗ୍ରହ କଲେ ୭ ଟନରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ବାପି ଗୋଛାୟତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ୭ ଟନରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାପିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ ହେବ।
- ୮ ହଜାର ଦରମା, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ
ବାପି ପାରାଦୀପ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏହି ସ୍ବଳ୍ପ ଆୟରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦେଉଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋରଟ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବାପିଙ୍କ ପରିବାରରେ ବାପା, ମାଆ, ଦୁଇ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ।
ତଥାପି ନିଜ ସ୍ବଳ୍ପ ରୋଜଗାରରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ବଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କିଛି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଅଭିଯାନରୁ ବାପି କେବେ ପଛକୁ ହଟିନାହାନ୍ତି।
- ‘ପ୍ରକୃତିବନ୍ଧୁ’ ସମ୍ମାନ ସହ ଏକାଧିକ ପୁରସ୍କାର
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ପାଇଁ ବାପିଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ୨୦୨୩ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ‘ପ୍ରକୃତିବନ୍ଧୁ’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ରେ ‘ଧରିତ୍ରୀ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ’ ଓ ‘ୟୁଥ୍ ଫର୍ ୱାଟର ଆୱାର୍ଡ’ ସହ ଅନେକ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି।
- ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ
ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦିଗବାରେଣି ଛକ ବେଳାଭୂମିରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ବେଳାଭୂମିରେ ଉଠାଦୋକାନୀ ବସିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ-ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥିବା ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ବେଳାଭୂମିରେ ନିୟମିତ ସଫେଇ ସହ ଡଷ୍ଟବିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସଫେଇ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
- ସରକାରଙ୍କ ସହ ନାଗରିକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ
ବାପିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସ୍ବଚ୍ଛତା କେବଳ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଲେ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ପାରାଦୀପରୁ ପୁରୀ; ୧୬୬ କିଲୋମିଟରର ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବାପିଙ୍କ ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବା। ଏହାହିଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ, ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ପୁରୀରୁ ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଖଜା ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ