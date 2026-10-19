ବଢ଼ିବ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର କଳେବର: ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଦକ୍ଷତା ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବନ୍ଦରରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଥର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଏବଂ ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ।ରିପୋର୍ଟ-ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : October 19, 2026 at 9:36 AM IST
Paradip Port Expansion plan, ଜଗତସିଂହପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଡକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରୋହିତ । ଏହି ଅବସରରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଦକ୍ଷତା ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ପଶ୍ଚିମ ଡକ୍ରେ ଥିବା ଜିନ୍ଦଲ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ (JPPL) ବର୍ଥ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର (PPA) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରୋହିତ । ଏହି ଅବସରରେ ବନ୍ଦରରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଥର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଏବଂ ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ଏ PPAର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ JPPLର ଉପମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସନ୍ଦୀପ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପଣ୍ୟ ପରିବହନରେ ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ପଶ୍ଚିମ ଡକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାର୍ଷିକ ୧୨.୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପରେ ଏହାର ମୋଟ ଶୁଷ୍କ ବଲ୍କ ପଣ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ ୨୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ବିଲ୍ଡ-ଅପରେଟ୍-ଟ୍ରାନ୍ସଫର (BOT) ମଡେଲ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକଶିତ ହେଉଛି ।"
ଏହି ସମୀକ୍ଷାରେ ବୃହତ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ୟାପ୍ସାଇଜ୍ ଜାହାଜର ସଫଳ ବର୍ଥିଂକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହତ୍ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବଲ୍କ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏଥିପାଇଁ PPA ଓ JPPLର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଏଥିସହ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ପଣ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର