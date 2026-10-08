ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ମେଗା ପୋର୍ଟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ
୧୫୦ MMTର ବଲ୍କ କାର୍ଗୋ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ‘ମେଗା ପୋର୍ଟ’ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : October 8, 2026 at 8:00 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏବେ କେବଳ ଏକ ବୃହତ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ ରେକର୍ଡ, ଆଧୁନିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ-ମରାମତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ସହ ପାରାଦୀପ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ବିକାଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ୧୫୬.୪୫ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା କରିଛି। ୨୦୧୫-୧୬ରେ ଏହା ୭୬.୩୯ MMT ଥିବାବେଳେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୨୮୯ MMTPA କ୍ଷମତା ଥିବା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ MMTPAରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାରେ ବିକଶିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି’’ ।
ମେଗା ପୋର୍ଟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର
୧୫୦ MMTର ବଲ୍କ କାର୍ଗୋ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ‘ମେଗା ପୋର୍ଟ’ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତାର ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ୨୫ MMTPA ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା ସହ ୧୮.୫ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଥିବା କେପ୍-ସାଇଜ୍ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା, ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବ RDE ସିଷ୍ଟମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 100 MMT ପଣ୍ୟ କାରବାର କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର