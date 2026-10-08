ETV Bharat / state

ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ମେଗା ପୋର୍ଟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ

୧୫୦ MMTର ବଲ୍କ କାର୍ଗୋ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ‘ମେଗା ପୋର୍ଟ’ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Paradeep Port
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2026 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏବେ କେବଳ ଏକ ବୃହତ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ ରେକର୍ଡ, ଆଧୁନିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ-ମରାମତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ସହ ପାରାଦୀପ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ବିକାଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ୧୫୬.୪୫ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା କରିଛି। ୨୦୧୫-୧୬ରେ ଏହା ୭୬.୩୯ MMT ଥିବାବେଳେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୨୮୯ MMTPA କ୍ଷମତା ଥିବା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ MMTPAରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାରେ ବିକଶିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି’’ ।

Paradeep Port
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର (ETV Bharat Odisha)

ମେଗା ପୋର୍ଟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର

୧୫୦ MMTର ବଲ୍କ କାର୍ଗୋ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ‘ମେଗା ପୋର୍ଟ’ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତାର ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ୨୫ MMTPA ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା ସହ ୧୮.୫ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଥିବା କେପ୍-ସାଇଜ୍ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।

Paradeep Port
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର (ETV Bharat Odisha)
ପାରାଦୀପର ବିକାଶ କେବଳ ବନ୍ଦର ସୀମାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ରାଜପଥ, ରେଳପଥ ଓ ୧୦୦ ଏକରର ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଟୱର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଇସ୍ପାତ, ରସାୟନ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଓ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାରାଦୀପକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୭୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୪ MMTPA କ୍ଷମତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଟି ଓ ସୁବିଧା ବିକାଶର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
Paradeep Port
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର (ETV Bharat Odisha)
ଏହାସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି ସୁବିଧା, ଡିଜିଟାଲ୍ ପୋର୍ଟ ପରିଚାଳନା, AI, RFID, GIS, SCADA ଓ VTMIS ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାରାଦୀପକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ କରୁଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଗଛ ରୋପଣ ସହ ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି।ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୫୦ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ସହ ପାରାଦୀପ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରେ। ୨୦୩୦ରୁ ୨୦୪୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।‘ମେଗା ପୋର୍ଟ’ ମାନ୍ୟତା ପାରାଦୀପର ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ, ନିବେଶ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି—ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ହିଁ ପାରାଦୀପର ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ମାପକ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା, ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବ RDE ସିଷ୍ଟମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 100 MMT ପଣ୍ୟ କାରବାର କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

PARADEEP PORT SUCCESS
PARADEEP PORT DECLARED MEGAPORT
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ମେଗା ପୋର୍ଟ
ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ସଫଳତା
PARADEEP MEGA PORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.