ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା; ୧୬.୫ ମିଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାପ୍ସାଇଜ୍ ଜାହାଜକୁ ବର୍ଥିଂ
ଏହି ସଫଳତା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବଲ୍କ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପରିଚାଳନା ସହଜ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 6, 2026 at 10:22 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (PPA) ହାସଲ କରିଛି ଏକ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୬.୫ ମିଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ସାଇଜ୍ ଶ୍ରେଣୀର ବୃହତ୍ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ‘MV Mineral Kwangyang’କୁ ପଶ୍ଚିମ ଡକ୍-୧ (WD-1)ରେ ସଫଳତାର ସହ ବର୍ଥିଂ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଗଭୀର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଅଧିକ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବଲ୍କ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ‘MV Mineral Kwangyang’ର ଲମ୍ବ ୨୯୨ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ୪୫ ମିଟର । ଜାହାଜର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ୧୬.୫୦ ମିଟର ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହେ ପଏଣ୍ଟରୁ କୋକିଂ କୋଲ୍ ନେଇ ଏହି ଜାହାଜ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟାରେ ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଡକ୍-୧ରେ ସଫଳତାର ସହ ବର୍ଥିଂ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜାହାଜଟି ୯ଟି ହୋଲ୍ଡରେ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ୭୦୨ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋକିଂ କୋଲ୍ ପରିବହନ କରୁଛି । ଏତେ ଅଧିକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ସାଇଜ୍ ଜାହାଜକୁ WD-1ରେ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତ ଡିପ୍-ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କ୍ଷମତାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ସଫଳତା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବଲ୍କ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପରିଚାଳନା ସହଜ ହେବ । ଏଥିସହ ମାଲ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ଜାହାଜର ଟର୍ଣ୍ଣଆରାଉଣ୍ଡ ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ର ଡେପୁଟି ସିଇଓ ସନ୍ଦୀପ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ।
ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରୋହିତ, IRSEE, ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ PPA ଓ JPPLର ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାହାଜର ସଫଳ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସଫଳତା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବୃହତ୍ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ବଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାମେଶ୍ୱର-ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆଗ୍ରହ, ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଜରେ ୧୭ ବିଡ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର