ETV Bharat / state

ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା; ୧୬.୫ ମିଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାପ୍‌ସାଇଜ୍ ଜାହାଜକୁ ବର୍ଥିଂ

ଏହି ସଫଳତା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବଲ୍କ୍ କ୍ୟାରିୟର୍‌ ପରିଚାଳନା ସହଜ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

PARADIP PORT ODISHA
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 10:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (PPA) ହାସଲ କରିଛି ଏକ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୬.୫ ମିଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍‌ସାଇଜ୍ ଶ୍ରେଣୀର ବୃହତ୍ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ‘MV Mineral Kwangyang’କୁ ପଶ୍ଚିମ ଡକ୍-୧ (WD-1)ରେ ସଫଳତାର ସହ ବର୍ଥିଂ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଗଭୀର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଅଧିକ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବଲ୍କ୍ କ୍ୟାରିୟର୍‌ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ‘MV Mineral Kwangyang’ର ଲମ୍ବ ୨୯୨ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ୪୫ ମିଟର । ଜାହାଜର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ୧୬.୫୦ ମିଟର ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହେ ପଏଣ୍ଟରୁ କୋକିଂ କୋଲ୍‌ ନେଇ ଏହି ଜାହାଜ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟାରେ ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଡକ୍-୧ରେ ସଫଳତାର ସହ ବର୍ଥିଂ କରାଯାଇଥିଲା ।

PARADIP PORT ODISHA
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା (ETV Bharat Odisha)

ଜାହାଜଟି ୯ଟି ହୋଲ୍ଡରେ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ୭୦୨ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋକିଂ କୋଲ୍‌ ପରିବହନ କରୁଛି । ଏତେ ଅଧିକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍‌ସାଇଜ୍ ଜାହାଜକୁ WD-1ରେ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତ ଡିପ୍-ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କ୍ଷମତାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।



ଏହି ସଫଳତା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବଲ୍କ୍ କ୍ୟାରିୟର୍‌ ପରିଚାଳନା ସହଜ ହେବ । ଏଥିସହ ମାଲ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ଜାହାଜର ଟର୍ଣ୍ଣଆରାଉଣ୍ଡ ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

PARADIP PORT ODISHA
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା (ETV Bharat Odisha)



ଏହି ଅବସରରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଡେପୁଟି ସିଇଓ ସନ୍ଦୀପ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ।


ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରୋହିତ, IRSEE, ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ PPA ଓ JPPLର ସମସ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାହାଜର ସଫଳ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

PARADIP PORT ODISHA
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା (ETV Bharat Odisha)



ଏହି ସଫଳତା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବୃହତ୍ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ବଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିଛି।

PARADIP PORT ODISHA
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାମେଶ୍ୱର-ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆଗ୍ରହ, ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଜରେ ୧୭ ବିଡ୍‌

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

FIRST EVER CAPESIZE VESSEL
PARADIP PORT HISTORIC MILESTONE
SUCCESSFUL BERTHING CAPESIZE VESSEL
MV MINERAL KWANGYANG
PARADIP PORT ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.