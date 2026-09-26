ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ‘ମେଗା ପୋର୍ଟ’ ମାନ୍ୟତା
ପାରାଦ୍ବୀପ ମହାବନ୍ଦରକୁ ‘ମେଗା ବନ୍ଦର’ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଫଳରେ, ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Published : September 26, 2026 at 9:39 AM IST
Paradip got Mega Port Status, ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବନ୍ଦରକୁ 'ମେଗା ପେର୍ଟ' (Mega Port) ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ପରିବହନ ଓ ଜଳମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏପରି ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ‘ମେଗା ପୋର୍ଟ’ ମାନ୍ୟତା— ETVBharat Odisha (@ETVBharatOD) September 26, 2026
Read more: https://t.co/iEap1S6IwO#ପାରାଦ୍ବୀପବନ୍ଦର #paradipport #megaport #eastcoast #ETVBharatOdisha pic.twitter.com/g9YZmYAQlk
ପାରାଦ୍ବୀପକୁ ‘ମେଗା ବନ୍ଦର’ ମାନ୍ୟତା:
ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ‘ମେଗା ବନ୍ଦର’ ଭାବେ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ଅଧିନିୟମ, ୨୦୨୫ର ଧାରା ୭୩ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବନ୍ଦରକୁ ‘ମେଗା ବନ୍ଦର’ ଭାବେ ବର୍ଗୀକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପାରାଦ୍ବୀପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହି ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ପାରଦ୍ବୀପ ସମେତ ଦେଶର ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
🚢 A Landmark Milestone for Paradip Port!— Paradip Port Authority (@paradipport) September 25, 2026
It is now the only Mega Port in East
Coast
The Government of India has officially designated Paradip Port as a “Mega Port” under the Indian Ports Act, 2025.
The designation has been notified through Gazette Notification No. S.O.… pic.twitter.com/FaOD6Ms6TA
ପାରଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ସରକାର 'ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ଆଇନ, ୨୦୨୫' ଅଧୀନରେ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏକ "ମେଗା ବନ୍ଦର" (Mega Port) ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ତାରିଖର ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା S.O. 5303(E) ରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶପଥ ଭାବରେ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରର ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ ।"
ଦେଶର ଅନ୍ୟ ମେଗା ବନ୍ଦର ଗୁଡିକ...
ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ବ୍ୟତୀତ ଦୀନଦୟାଲ ବନ୍ଦର (କାଣ୍ଡଲା), ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବନ୍ଦର ଏବଂ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ‘ମେଗା ବନ୍ଦର’ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବଢିବ ଗୁରୁତ୍ବ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ଅଧିନିୟମ, ୨୦୨୫ର ଧାରା ୭୩ର ଉପଧାରା (୨) ଓ (୩) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ରାଜପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ତାରିଖଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ । ପାରାଦ୍ବୀପ ମହାବନ୍ଦରକୁ ‘ମେଗା ବନ୍ଦର’ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଫଳରେ, ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ, ବନ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ବନ୍ଦର ସହରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
NH-55ରୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ୩ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୁଟେରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର