ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା, ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବ RDE ସିଷ୍ଟମ
ନୂତନ RDE ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ଓ ପଣ୍ୟର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିହେବ । ରିପୋର୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : October 2, 2026 at 7:43 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି (PPA)ର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର-୧ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ (RDE) ସିଷ୍ଟମ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। PPA ଡେପୁଟି ଚେୟାରପର୍ସନ ଟି. ବେଣୁଗୋପାଲ ଏହି ନୂତନ ସିଷ୍ଟମର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୧.୩୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଯୋଗାଣ, ସ୍ଥାପନ ଓ କମିଶନିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ECIL ସହ ୧୦ ବର୍ଷର କମ୍ପ୍ରିହେନସିଭ୍ ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କନ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ECIL ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ’’।
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ
ନୂତନ RDE ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଭେହିକଲ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (VMS 4030), ଆଇସୋଟୋପ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର୍ ଏବଂ ରେଡିଏସନ୍ ସର୍ଭେ ମିଟର ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ରହିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ଓ ପଣ୍ୟର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବ। ସେହିପରି ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ତାହାର ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ।
ବନ୍ଦର ଦେଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଓ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ପଦାର୍ଥର ଅବୈଧ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେରେ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବ। ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ୧୨ ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରେ ECIL ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସହାୟତା ଓ ଅପରେସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଏହି RDE ସିଷ୍ଟମ୍ର କମିଶନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ PPA ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ କରିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ହବ୍ ଭାବେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବନ୍ଦରର ଚୋରା କାରବାର କୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ; ଆନ୍ଧ୍ରର ୨୮ ବୋଟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 100 MMT ପଣ୍ୟ କାରବାର କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ
ଈଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର