100 MMT ପଣ୍ୟ କାରବାର କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ରେକର୍ଡ । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବନ୍ଦର ।
Paradip Port ଜଗତସିଂହପୁର: ପଣ୍ୟ କାରବାରରେ ରେକର୍ଡ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପଣ୍ୟ କାରବାର ପାର କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବନ୍ଦର । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର । ଏନେଇ ବନ୍ଦରର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ରେକର୍ଡ:
ଦେଶରେ ଥିବା 13ଟି ମେଜର ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପଣ୍ୟ କାରବାରରେ ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବନ୍ଦର ନଭେମ୍ବର 27 (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 100 MMT କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଏଲ ହାରାନାଦ ବନ୍ଦରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ବିରଳ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
100 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପଣ୍ୟ କାରବାର:
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଏଲ ହାରାନାଦ କହିଛନ୍ତି, "ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର 100 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପଣ୍ୟ କାରବାର କରି ଇତିହାସରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦର ଏହି ସଫଳତା ହାସିଲ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ ଶୀଘ୍ର 100 MMT ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ସମୟ । କାରଣ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆଇରନ ଓର୍ର ଚାହିଦା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଇରନ ଓର୍ ଚାହିଦାରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ସିଷ୍ଟମରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ପୋର୍ଟର ରେକର୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ।"
241 ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ହାସଲ:
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 100 MMT କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ଲଗାତାର 9ମ ବର୍ଷ ବନ୍ଦର 100 MMT ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ 100.15 MMT ହାସଲ କରିଛି । ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ 4.78 % ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରିଛି । 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ 100 MMT କାରବାର କରିଥିଲା ବନ୍ଦର । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 253 ଦିନ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ରେକର୍ଡ 241 ଦିନରେ ହାସଲ କରିଛି ।
ମାର୍କେଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବନ୍ଦର ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଚାଲିଛି । ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସିଷ୍ଟମ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଥିର ସମର୍ଥନ PPA (Paradip Port) କୁ ଆଗକୁ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । କୋଷ୍ଟାଲ ଥର୍ମାଲ କୋଲ, କଣ୍ଟେନର କାର୍ଗୋ, ଜିପ୍ସମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସ, POL ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ କାର୍ଗୋରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି PPAର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୋଷ୍ଟାଲ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ବନ୍ଦରରେ ମୋଟ କାର୍ଗୋ ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ 45% କୋଇଲା କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ 3.76% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଇଛି । ସେହିପରି, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କଣ୍ଟେନରାଇଜଡ୍ କାର୍ଗୋ ପରିମାଣ 32%, ଜିପ୍ସମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସ ପରିମାଣ 24%, ଷ୍ଟିଲ୍ କାର୍ଗୋ 35% ଏବଂ POL 31% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଇତିହାସ:
ଯଦି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପଣ୍ୟବାହୀ ବନ୍ଦର ଭାବରେ 1962 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ନନ ମେଜର ପୋର୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଏହା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ ରହି ଆସିଥିଲା । 1965 ମସିହା ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ । ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବିଦେଶକୁ କାର୍ଗୁ ହାଂଡିଲିଙ୍ଗ ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ 1966 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ମେଜର ପୋର୍ଟ (major port of india)ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଦେଶର 13ଟି ମେଜର ପୋର୍ଟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ବନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଆଜି 100 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନର ପଣ୍ୟ କାରବାର କରି 13ଟି ମେଜର ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବ କାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
