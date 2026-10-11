ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ; ଦିନକରେ ଲୋଡିଂ ହେଲା 1.40 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କୋଇଲା
ଏହି ରେକର୍ଡ ବନ୍ଦରରେ ମାଲ୍ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଉପଲବ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : October 11, 2026 at 10:29 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: କୋଇଲା ଲୋଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର । ବନ୍ଦରର ମେକାନାଇଜ୍ଡ କୋଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (MCHP) ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ଲୋଡିଂ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ଜାହାଜରେ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ୨୨ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ଲୋଡିଂ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଏମ୍ଭି ଏପିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଓ ଏମ୍ଭି ରିପ୍ଲି ପିନାକଲ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଜାହାଜରେ ଏହି କୋଇଲା ଲୋଡିଂ ହୋଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ ମେ ୨୯ ତାରିଖରେ ଏମ୍ଭି ଆରେଥୁସା ଓ ଏମ୍ଭି ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଜାହାଜରେ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ଲୋଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡଠାରୁ ୨,୫୨୨ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଧିକ କୋଇଲା ଲୋଡିଂ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରୋହିତ MCHPର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ, ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ଟିମ୍ୱାର୍କ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ରେକର୍ଡ ବନ୍ଦରରେ ମାଲ୍ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଉପଲବ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏଥିସହ ଜାହାଜରେ ଦ୍ରୁତ ମାଲ୍ ଲୋଡିଂ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ।
ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ସଫଳତା ବନ୍ଦରର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ସହ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମେଗା ପୋର୍ଟ ଭାବେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା; ୧୬.୫ ମିଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାପ୍ସାଇଜ୍ ଜାହାଜକୁ ବର୍ଥିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର