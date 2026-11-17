ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଚଳ ହେଲା MV Vishva Uday ଜାହାଜ: ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, 27 ନାବିକ ସୁରକ୍ଷିତ
MV Vishva Uday Rescue: ଦୁଇଟି ଟଗ୍ ବୋଟ୍ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ସଫଳ । ଆଜି ସକାଳେ ଜାହାଜକୁ ବନ୍ଦରର ବାହ୍ୟ ସୀମା ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନଙ୍ଗର କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : November 17, 2026 at 10:27 AM IST
ପାରାଦୀପ: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଜାହାଜକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଜାହାଜରେ ଥିବା 27 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବିପଦରେ ପଡିଥିଲା ଜାହାଜ:
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ MV Vishva Uday ନାମକ ଏକ ଜାହାଜରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ପ୍ରପେଲର ଶାଫ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଜାହାଜଟି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜାହାଜରେ ମୋଟ 27 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ତେବେ ଜାହାଜ ଅଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SCI) ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ 47 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 087 ଡିଗ୍ରୀ 22 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଜାହାଜଟି ବିପଦରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଖବର ପାଇବା ପରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ମେରାଇନ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଟଗ୍ ବୋଟ୍:
ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ମେରାଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (DGMA)ର ଅନୁମତି ପରେ ଗତକାଲି (ନଭେମ୍ବର 16) ସମୟ ଦିନ 12.30 ମିନିଟରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଦୁଇଟି ଟଗ୍ ବୋଟ୍ ଡଲଫିନ୍-25 ଏବଂ ଡଲଫିନ୍-20 ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
କ୍ୟାପଟେନ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ:
ହାର୍ବର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା । ଡଲଫିନ୍-25 ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଡଲଫିନ୍-20 ସହଯୋଗ କରିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଟଗ୍ ବୋଟ୍ର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାହାଜ MV Vishva Udayକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟାଣି ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 17) ସକାଳେ ଜାହାଜଟିକୁ ବନ୍ଦରର ବାହ୍ୟ ସୀମା ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନଙ୍ଗର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ସଫଳ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରୋହିତ, IRSEE, ମେରାଇନ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
SAREX-2026: 'ସମୁଦ୍ରରେ ବିପଦ, ଆକାଶରୁ ଜୀବନରକ୍ଷା', ପାରାଦ୍ବୀପରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ସମନ୍ୱିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର