ପାରାଦୀପର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବିକାଶର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ୨୦ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : November 24, 2026 at 8:08 AM IST
ପାରାଦୀପ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାରାଦୀପର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା-୨୦୨୬। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ବନ୍ଦର ନଗର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବିକାଶର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ESI ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ସୂତାକଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜେ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ପାରାଦୀପକୁ ବଡ ଭେଟି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ପାରାଦୀପ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ୨୦ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୯୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୭ଟି ଶିଳ୍ପ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ୫ଟି ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ୯ଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ୬ଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।’’
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର JSW ଷ୍ଟିଲ୍, ୫୮ ହଜାର କୋଟିର IOCL ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ୩୮ ହଜାର କୋଟିର ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ-ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ଇଣ୍ଡୋଏସିଆ କପର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ଢିଙ୍କିଆରେ ୧୩.୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତାର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ୧୨.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୫୭୮ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିପରି ୩.୫୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୦୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।
ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୬୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପାରାଦୀପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାସହ ବାଲିକୁଦା, ଏରସମା, କୁଜଙ୍ଗ, ନାଉଗାଁ, ରଘୁନାଥପୁର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ହରିଶପୁରରେ ଲୁଣାବନ୍ଧ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି।
ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ୧୬୦ଟି ଷ୍ଟଲ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକକଳା, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଓଲିଉଡ୍ କଳାକାରଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଶେଷ ଦିନରେ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟିକା ଶିଳ୍ପା ରାଓଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନାଇଟ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ବିଭୁପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରୋହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ କଟକ ଦହିବରା ଖାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୋଟରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ; ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ 400 ଅଫିସର, 70 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ
ଈଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର