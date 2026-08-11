ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେଡ୍ ରିହଲସଲ, ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା
୮୦ ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପରେଡ ଆଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ । ଏଥର ପରେଡର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି IPS ଭୋସଲେ ଶୁଭମ ସଞ୍ଜୟ। ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 11, 2026 at 8:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ୮୦ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଠାରୁ ପରେଡ୍ ରିହଲସଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ପରେଡ ରିହଲସଲକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ପରେଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏଥର ପରେଡ କମାଣ୍ଡର IPS ଅଫିସର ଭୋସଲେ ଶୁଭମ ସଞ୍ଜୟ:
ଚଳିତବର୍ଷ ପରେଡ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ୨୦୨୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ତଥା ବାଲିଗୁଡା ଏସଡିପିଓ ଭୋସଲେ ଶୁଭମ ସଞ୍ଜୟ ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି । ପରେଡରେ ପ୍ରାୟ ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ରୁ ୬ଟା ଯାଏଁ ପୁଣି ପରେଡ୍ ରିହଲସଲ ଏବଂ ୧୩ ତାରିଖରେ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେଡ୍ ରିହଲସଲ ହେବ । ୧୫ ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ୍ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ପରେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଭୋସଲେ ଶୁଭମ ସଞ୍ଜୟ ।
ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ କଟକଣା :
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପରେଡ୍ ସମୟରେ କଟକଣା ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରିଯାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଜ ମହଲ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଦୁଇ ଚକିଆ ତଥା ହାଲୁକା ଯାନ ରାଜ ରାଜମହଲ ଛକରୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ଜି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ କେଶରୀ ଟକିଜ ଠାରୁ ବାମପାର୍ଶ୍ଵ ଲେନ୍ରେ ଯିବ ।
ସେହିପରି ଏଜି ଛକରୁ ପିଏମ୍ଜି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ଭବନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଇଡ୍କଲ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ ପଟୁ ଯିବ । ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ଛକରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଏମ୍.ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ୟୁନିଟ-୪ ନମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ବକୁ ଯିବେ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ ସମସ୍ତ ଲେନ୍ ଓ ବାଇଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ । କେବଳ ପଥଚାରୀମାନେ ଚାଲି କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ । ତେବେ ପରେଡ୍ ସରିବା ଯାଏ ପିଏମ୍ଜି ଛକଠାରୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
କେଉଁଠି ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରିବେ ?
ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ବିଡିଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପାଖ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଇଡ୍କଲ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ପାଖ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଜୟଦେବ ଭବନ ସମ୍ମୁଖ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ୟୁନିଟ-୩ ଷ୍ଟେଟ୍ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମୁଖ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ରବିନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ହତା ଭିତର ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଓ ଯୁନିଟ-୨ ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉଲଂଘନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୫୦୦ କିମ୍ବା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ ଅଭ୍ୟାସ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ମଗ୍ନ ମହିଳା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଅପମାନ କଲେ ହେବ ଅପରାଧ: ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର