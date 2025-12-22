ETV Bharat / state

'ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦୀପଶିଖା କୋରାପୁଟ', ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 545 କୋଟିର ଭେଟି

ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପରବ-2025 ର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

CM MOHAN CHARAN MAJHI
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 22, 2025 at 2:07 PM IST

କୋରାପୁଟ: 'ପରବ' ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ କୋରାପୁଟକୁ 545 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜିଲ୍ଲାରେ 23.94 କୋଟିର 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ 521.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର 70ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

'ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦୀପଶିଖା କୋରାପୁଟ'

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ରବିବାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପରବ-2025ର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦୀପଶିଖା କୋରାପୁଟ। ସାରା ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋରାପୁଟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଣୀ ଦେଓମାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇତିହ ସହ ଜଡିତ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ କଫି, କୋଟପାଡ଼ ଶାଢ଼ୀ, କଳାଜିରା ଓ ଧାନ ସାରା ଦେଶରେ କୋରାପୁଟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। କେଉଁଝର ଓ କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ସମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ମିଳୁଥିବା ବକ୍ସାଇଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଣବତ୍ତା ରହିଛି । ନାଲକୋ ଓ ହାଲ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନା କରିଛି। କୋରାପୁଟର 'ପରବ' ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ବୋଲି କିଛନ୍ତି ସିଏମ ମୋହନ ମାଝୀ ।


'ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଛି'

"ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଜୟପୁର 6 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 6 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା କୋରାପୁଟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। କୋରାପୁଟ ସଂସ୍କୃତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ସଂଗ୍ରହଳୟ 30 କୋଟିର ଡିପିଆର ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବ। 160 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଛି। କୋରାପୁଟକୁ ଅଧିକା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏ ମାଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। କୋରାପୁଟର ମାଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଜି 20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ରାଇମତି ଘେଉରିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କରିଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରେ 50 କୋଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମିଲଟ ଷ୍ଟଲ ଓ କଫି ଷ୍ଟଲ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପରବ ପଡିଆରେ ମିଲଟ ଷ୍ଟଲ ଓ କଫି ଷ୍ଟଲ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜ୍ୟାକେଟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ।ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋରାପୁଟର କଳା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚୁ । କୋରାପୁଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ହବ ଓ ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସାମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ସାଂସଦ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଲଭଦ୍ର ମାଝୀ ଭାରତମଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଜୁନାଗଡ଼ ଭଦ୍ରାଚଲମ ରେଳପଥ କୋରାପୁଟକୁ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ନେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରିଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଷୁସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ମଳିକ କୋରାପୁଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶୁତି ବଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗାନଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କୋରାପୁଟର କଫି ଓଡି଼ଶା ଭବନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ କଫିର ମହତ୍ତ୍ବ ଚାରିଆଡେ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ, କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ରୁପୁ ଭତରା, ଲଷ୍ମୀପୂର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା, ଜିଲ୍ଲାପାରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ମେଲେକା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପରବ ଆରମ୍ଭ; ମନ ମୋହିଲା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚାଲିଚଳଣିର ଝଲକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

