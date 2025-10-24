ପୁଣି ବଦଳିଲା ପରବର ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର 12ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ,ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଡିସେମ୍ବର 18ରୁ22
'ପରବ 2025' ପଞ୍ଚାଦିବସୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାପୁଟ ସହର ଉପକାନ୍ଥରେ ଥିବା ପରବ ପଡ଼ିଆରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Published : October 24, 2025 at 7:14 PM IST
କୋରାପୁଟ: ପୁଣି ବଦଳିଲା 'ପରବ 2025' ପଞ୍ଚାଦିବସୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ତାରିଖ । ଡିସେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାପୁଟ ସହରର ପରବ ପଡ଼ିଆରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 16, 17 , 18 ,19 ଓ 20 ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ତାହାର ମାସକ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ଆୟୋଜିତ ପରବ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର 12 ତାରଖରେ କୁଟୁଣି ପଦର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ପରବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ସହ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଖେଳକୁଦ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଜୟପୁରରେ ନାଟକ ଉତ୍ସବ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୋରାପୁଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ପରବ ପାଳନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମାବର୍ତନ ଉତ୍ସବରେ କୋରାପୁଟ ପରବ ପଡିଆରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହଜନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ମହାଜନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କୋରାପୁଟ ଏସପି ରୋହିତ ବର୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ, ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
ତେବେ 1996 ରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପରବ ଉତ୍ସବକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା । ପରେ ଏହାକୁ ନଭମ୍ବେର ମାସ 16,17,18,19, 20 କୁ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପରବ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ତାରିଖ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ରହୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉତ୍ସବର ଗୁରୁତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହଜନ କହିଛନ୍ତି, " 18 ଡିସେମ୍ବରରୁ 22 ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପରବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । 5 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷର କୋରପୁଟ ପରବ ପରିଚିତ । ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ଆସୁଛି । ନଭେମ୍ବର 12 ତାରଖରେ କୁଟନିପଦା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ପରବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପରବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଖେଳ, ଡିବେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । କୋରାପୁଟରେ ଯେତିକିବି ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଓ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ପେହେରା ଅଛି , ଯେଉଁ ବି ବାଦ୍ୟ ଅଛି ତାହାର ସେଚତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କୋଟପାଡ ଶାଢୀ, ବାଉଁଶ କାରିଗରି ଓ ମିଲେଟର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବ । ଏକ ଫ୍ଲାଓ୍ବାର ଶୋ ହେବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବି ଫୁଲ ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । "
