ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରୁ ଅଲମ୍ପିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଧନାର ନାମ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ

ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାରା ଫେନସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା । ବିଶ୍ୱ ପାରା ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ।

ପାରା ଫେନସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ
Para Athlete Omm Prakash Behera (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 12:39 PM IST

5 Min Read
ସ୍ପୋଶାଲ ରିପୋର୍ଟ/ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ୍: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ/ ଗଗନ ଜେନା

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଧନାର ନାମ.. ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ । ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନି । ସଂଘର୍ଷକୁ ସାଥି କରି ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା । ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ, ସାହସ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନୁହଁ । ହ୍ବିଇଲ ଚେୟାରରେ ବସି ପାରା ଫେନସିଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ । ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ।

ହଜାର ହଜାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାରା ଫେନସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ବଡ଼ତେରନ୍ତିର । ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ହସିଖେଳି ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ଓମଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ । ଜୀବନ କଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା । ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତା’ପରେ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ । ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସି ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ଓ ସଫଳ ବି ହେଲେ । ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସିନା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶର କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୋଲରେ 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରା ଫେନସିଂ ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳରେ ଖେଳି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଓମ୍‌ । ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସି ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରୁ ଅଲମ୍ପିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଧନାର ନାମ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ (ETV Bharat Odisha)
ଫୁଟବଲର ହେବା ଥିଲା ଓମ୍‌ଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ଓମଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ବାପା ଦ୍ଵାରିକା ବେହେରା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ହୋଇ ଓମ୍‌ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫୁଟବଲର ହେବେ । ଛୋଟବେଳୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସ୍ଵପ୍ନ ଥିଲା ଲିଓନେଲ ମେସି କିମ୍ବା କ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଡୋ ଭଳି ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଫୁଟବଲର ହେବେ । ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କମାଇବେ । ବାପା ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ । କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ବରାଦ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା । ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ବସିଲେ । ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା । କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ହଟାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫୁଟବଲର ନହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସି ନିଜର ଅଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡିଲେ । ଫେନସିଂ ସେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ହୋଇଛନ୍ତି ।

କୋଚ ତଥା ଖେଳାଳୀ ରାଖଲ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଓଁମ ପ୍ରକାଶ
କୋଚ ତଥା ଖେଳାଳୀ ରାଖଲ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଓଁମ ପ୍ରକାଶ (ETV BHARAT ODISHA)

2024 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାସଲ

2025ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ

2025ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟିମ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ


କଣ ଘଟିଥିଲା ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ :

2019 ମସିହା ଜୁନ 15 ତାରିଖ । ସକାଳ ସାଢେ 7 । ଅସୁସ୍ଥ ମା' ସ୍ନେହଲତା ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ଅଟୋରେ କରଞ୍ଜିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲେ । ହଠାତ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲର ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଓମ୍‌ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଓମ୍‌ଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଓମ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନି ପାଇଁ ସେ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ହରାଇଲେ । ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ସବୁ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା । ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଲଟପୁର ଏସଭି ନିରତାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ । ସେଠାକାର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଓମ୍‌ ଙ୍କର ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା କଲେ । ସେହିଠାରୁ ଓମ୍‌ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଚିହ୍ନିଲେ ।

ପାରା ଫେନସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓଁମ ପ୍ରକାଶ
ପାରା ଫେନସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓଁମ ପ୍ରକାଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ଫେନସିଂ ଖେଳାଳି ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ଛୋଟଥିଲି । ବେଡ଼ରେ ପଡିକି ରହିଲି । ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମନକୁ ଆସିଲା । ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଲି । ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲି ହ୍ବିଇଲ ଚେୟାରରେ ବସି ଅନେକ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଭଲ ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କରିପାରୁଛି । ମୋଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଜୀବନକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବେ ।"

ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ମା ସ୍ନେହଲତା ବେହେରା
ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ମା ସ୍ନେହଲତା ବେହେରା (ETV BHARAT ODISHA)



ଢାଲ ସାଜିଲେ ମା' ଆଶା ଭରିଲା ଏସଭି ନିରତାରର:
ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଓମ୍‌ । ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼ରେ ନିଜକୁ ପାଇଥିଲେ ସେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ମା’ ସ୍ନେହଲତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଳ ସାଜିଥିଲେ । ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଓମ୍‌ ଙ୍କୁ ଏକା ନଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଲ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶରୀରର ଅଧା ସିନା ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମା' ଓ ଓଲଟପୁର ଏସଭି ନିରତାରର ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦେଲେନାହିଁ । ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ବସି ସେ ସବୁ କରିପାରିବି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଓମ୍‌ ଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଲା ।

କୋଚ ତଥା ଖେଳାଳୀ ରାଖଲ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ
କୋଚ ତଥା ଖେଳାଳୀ ରାଖଲ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ (ETV BHARAT ODISHA)



ପୁଣି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ :
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ମା' ମନୋବଳ ଦେବାରୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓମ୍‌ । 2022ରେ ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ବସି ଓମ ଜଗତ ଜିତିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ । ଓଲଟପୁର ଏସଭି ନିରତାରରେ ବାସ୍କେଟବଲ, ରଗବୀ, ଜାଭଲୀନ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟରେ ନିଜର କ୍ରୀଡା ନିପୁଣତା ଦେଖାଇଲେ । 2024ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୁଆଲିୟର ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ହ୍ବିଲ ଚେୟାର ରଗବୀ ଚମ୍ପିୟାନସିପର ବିଜେତା ଓଡିଶା ଟିମର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୋଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରା ଫେନସିଂ ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଫଏଲ ଦଳରେ ଖେଳି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଓମ୍‌
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୋଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରା ଫେନସିଂ ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଫଏଲ ଦଳରେ ଖେଳି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଓମ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)
2025ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଗୋଲଡ୍ଡ ମେଡାଲ ହାତେଇଥିଲେ ଓମ୍‌
2025ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଗୋଲଡ୍ଡ ମେଡାଲ ହାତେଇଥିଲେ ଓମ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)



ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ସାଜିଲା ରାଖଲଙ୍କ ସହ ଭେଟ :
ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡାରେ ଭାଗ ନେଇ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଓମ୍‌ । 2023 ରେ କୋଚ ତଥା ଖେଳାଳୀ ରାଖଲ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭେଟିଥିଲେ ଓମ୍‌ । ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ରାଖଲ । ଫେନସିଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଫେନସିଂ ଖେଳ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଓମ୍‌ ଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଓମ୍‌ ଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ରାଖଲ । ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଓମ୍‌ ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରେ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରେ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ଫେନସିଂ ଖେଳାଳି ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ହ୍ବିଲ ଚେୟାର ବସି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାସ୍କେଟବଲ ଖେଳିଲି । ରାଖଲ ସାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଫେନସିଂରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲି । ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇ ପଦକ ଜିତିଛି ।"

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୋଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରା ଫେନସିଂ ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଫଏଲ ଦଳରେ ଖେଳି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଓମ୍‌
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୋଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରା ଫେନସିଂ ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଫଏଲ ଦଳରେ ଖେଳି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଓମ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)
ପିଲାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାପା ମା' :ଓମଙ୍କ ମା' ସ୍ନେହଲତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷ ସଫଳ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ବସିକି ନିଜର କିଛି କାମ କରିପାରୁଛି । ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ବସି ସେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା । ରାଖଲ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ସହ ଖେଳ ବାବଦରେ ପୁଅ ଅଧିକ ଜାଣିଲା । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି । ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ । ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ମୋ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ମନ ଦୁର୍ବଳ ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ।"
para athlete omm prakash behera
ପାରା ଫେନସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ (ETV BHARAT ODISHA)
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଓମ୍‌ ଭଳି ପିଲା ଆଗକୁ ଯିବେ :

ବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏ ଫେନସିଂରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଚ ରାଖଲ କୁମାର ସେଠୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଆଥଲେଟିକରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ । ଓମ୍‌ ଫେନସିଂ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା । ଫେନସିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି । ଟ୍ରାଏଲରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭଲ ଥିଲା । ଫେନସିଂ ଗୋଟେ କଷ୍ଟିଆ ଖେଳ । ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବହୁତ ଦାମିକିଆ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଓମ୍‌ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଫେନସିଂ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ । ସଠିକ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନମିଳିଲେ ଏଭଳି ପିଲା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ।"

2025ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଗୋଲଡ୍ଡ ମେଡାଲ ହାତେଇଥିଲେ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ
2025ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଗୋଲଡ୍ଡ ମେଡାଲ ହାତେଇଥିଲେ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ଯେତବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ । ଆଘାତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

2024ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୁଆଲିୟର ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ହ୍ବିଲ ଚେୟାର ରଗବୀ ଚମ୍ପିୟାନସିପର ବିଜେତା ଓଡିଶା ଟିମର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଓମ୍‌
2024ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୁଆଲିୟର ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ହ୍ବିଲ ଚେୟାର ରଗବୀ ଚମ୍ପିୟାନସିପର ବିଜେତା ଓଡିଶା ଟିମର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଓମ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)

2024 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓମ୍‌
2024 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓମ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

