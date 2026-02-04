ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରୁ ଅଲମ୍ପିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଧନାର ନାମ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ
ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାରା ଫେନସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା । ବିଶ୍ୱ ପାରା ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ।
Published : February 4, 2026 at 12:39 PM IST
ସ୍ପୋଶାଲ ରିପୋର୍ଟ/ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ୍: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ/ ଗଗନ ଜେନା
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଧନାର ନାମ.. ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ । ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନି । ସଂଘର୍ଷକୁ ସାଥି କରି ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା । ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ, ସାହସ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନୁହଁ । ହ୍ବିଇଲ ଚେୟାରରେ ବସି ପାରା ଫେନସିଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ । ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ।
ହଜାର ହଜାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାରା ଫେନସିଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ବଡ଼ତେରନ୍ତିର । ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ହସିଖେଳି ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ଓମଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ । ଜୀବନ କଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା । ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତା’ପରେ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ । ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସି ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ଓ ସଫଳ ବି ହେଲେ । ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସିନା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶର କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୋଲରେ 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରା ଫେନସିଂ ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳରେ ଖେଳି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଓମ୍ । ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସି ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଓମଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ବାପା ଦ୍ଵାରିକା ବେହେରା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ହୋଇ ଓମ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫୁଟବଲର ହେବେ । ଛୋଟବେଳୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସ୍ଵପ୍ନ ଥିଲା ଲିଓନେଲ ମେସି କିମ୍ବା କ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଡୋ ଭଳି ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଫୁଟବଲର ହେବେ । ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କମାଇବେ । ବାପା ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ । କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ବରାଦ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା । ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ବସିଲେ । ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା । କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ହଟାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫୁଟବଲର ନହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସି ନିଜର ଅଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡିଲେ । ଫେନସିଂ ସେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ହୋଇଛନ୍ତି ।
2024 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାସଲ
2025ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ
2025ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟିମ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ
କଣ ଘଟିଥିଲା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ :
2019 ମସିହା ଜୁନ 15 ତାରିଖ । ସକାଳ ସାଢେ 7 । ଅସୁସ୍ଥ ମା' ସ୍ନେହଲତା ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ଅଟୋରେ କରଞ୍ଜିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲେ । ହଠାତ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲର ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଓମ୍ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଓମ୍ଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଓମ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନି ପାଇଁ ସେ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ହରାଇଲେ । ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ସବୁ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା । ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଲଟପୁର ଏସଭି ନିରତାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ । ସେଠାକାର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଓମ୍ ଙ୍କର ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା କଲେ । ସେହିଠାରୁ ଓମ୍ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଚିହ୍ନିଲେ ।
ଫେନସିଂ ଖେଳାଳି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ଛୋଟଥିଲି । ବେଡ଼ରେ ପଡିକି ରହିଲି । ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମନକୁ ଆସିଲା । ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଲି । ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲି ହ୍ବିଇଲ ଚେୟାରରେ ବସି ଅନେକ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଭଲ ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କରିପାରୁଛି । ମୋଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଜୀବନକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବେ ।"
ଢାଲ ସାଜିଲେ ମା' ଆଶା ଭରିଲା ଏସଭି ନିରତାରର:
ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଓମ୍ । ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼ରେ ନିଜକୁ ପାଇଥିଲେ ସେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ମା’ ସ୍ନେହଲତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଳ ସାଜିଥିଲେ । ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଓମ୍ ଙ୍କୁ ଏକା ନଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଲ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶରୀରର ଅଧା ସିନା ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମା' ଓ ଓଲଟପୁର ଏସଭି ନିରତାରର ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦେଲେନାହିଁ । ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ବସି ସେ ସବୁ କରିପାରିବି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଓମ୍ ଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଲା ।
ପୁଣି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ :
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ମା' ମନୋବଳ ଦେବାରୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓମ୍ । 2022ରେ ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ବସି ଓମ ଜଗତ ଜିତିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ । ଓଲଟପୁର ଏସଭି ନିରତାରରେ ବାସ୍କେଟବଲ, ରଗବୀ, ଜାଭଲୀନ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟରେ ନିଜର କ୍ରୀଡା ନିପୁଣତା ଦେଖାଇଲେ । 2024ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୁଆଲିୟର ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ହ୍ବିଲ ଚେୟାର ରଗବୀ ଚମ୍ପିୟାନସିପର ବିଜେତା ଓଡିଶା ଟିମର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।
ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ସାଜିଲା ରାଖଲଙ୍କ ସହ ଭେଟ :
ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡାରେ ଭାଗ ନେଇ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଓମ୍ । 2023 ରେ କୋଚ ତଥା ଖେଳାଳୀ ରାଖଲ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭେଟିଥିଲେ ଓମ୍ । ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ରାଖଲ । ଫେନସିଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଫେନସିଂ ଖେଳ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଓମ୍ ଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଓମ୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ରାଖଲ । ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଓମ୍ ।
ଫେନସିଂ ଖେଳାଳି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ହ୍ବିଲ ଚେୟାର ବସି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାସ୍କେଟବଲ ଖେଳିଲି । ରାଖଲ ସାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଫେନସିଂରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲି । ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇ ପଦକ ଜିତିଛି ।"
ବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏ ଫେନସିଂରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଚ ରାଖଲ କୁମାର ସେଠୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଆଥଲେଟିକରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ । ଓମ୍ ଫେନସିଂ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା । ଫେନସିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି । ଟ୍ରାଏଲରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭଲ ଥିଲା । ଫେନସିଂ ଗୋଟେ କଷ୍ଟିଆ ଖେଳ । ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବହୁତ ଦାମିକିଆ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଓମ୍ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଫେନସିଂ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ । ସଠିକ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନମିଳିଲେ ଏଭଳି ପିଲା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ।"
ଯେତବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ । ଆଘାତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେବ ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ, ଦିନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ
ଦୁର୍ଘଟଣା ଛଡାଇ ନେଲା ଗୋଡ଼; ଭାଙ୍ଗିଲାନି ମନୋବଳ, ଚମ୍ପିଆନ୍ ସୁଟର ବନିଲେ ସୁକାନ୍ତ
ମନୋବଳରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେରଣା; ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ପାରା-ଆଥଲେଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର