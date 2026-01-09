ନାରୀ ଶକ୍ତିର ନୂଆ ଚେହେରା ପଙ୍କଜିନୀ; ସାଜିଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ ମହାପାତ୍ର । ସଫଳତା ଭିତରେ ସେତୁ ସାଜିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ।
Published : January 9, 2026 at 7:30 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆମେ ଚାରି ଭଉଣୀ... ଭାଇ ନଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ଦେଇ ଛିଡା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି.. ଘରେ ରହି ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯାହା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହାଲୁକା ହେବ.. ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା.. ପ୍ରଥମରୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସାଇତି ହାତରେ ତୂଳୀ ଧରିଲି । ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଯାଇ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି । ସେଠୁ ପଡିଥିଲା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯାତ୍ରାର ନିଅଁ.. ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା, ଆଉ ସଫଳତାରୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ନୂଆ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ ମହାପାତ୍ର । କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଯାତ୍ରା ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ।
ସ୍ବପ୍ନ ଓ ସଫଳତାର ସେତୁ ସାଜିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ :
ସମାଜର ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ମହିଳାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଭାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ପଙ୍କଜିନୀ ମହାପାତ୍ର । ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଅଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପଙ୍କଜିନୀ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଓ ସଫଳତା ଭିତରେ ସେତୁ ସାଜିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
୮ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଟ୍ଟଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ପଙ୍କଜିନୀ:
ଚୁଡା ମିଲର କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅର୍ତ୍ତତ୍ରାକ ମହାପାତ୍ର ଓ ଗୃହିଣୀ ହରସୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ୪ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ ହେଉଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ । 35 ବର୍ଷୀୟା ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦଶମ । ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଠ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥିଲା । ପିଲାଟି ଦିନରୁ କଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ପଙ୍କଜିନୀ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଟ୍ଟଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ମାଟ୍ରିକ ସରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ଚଳିବା ଲାଗି ପାର୍ଟଟାଇମ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମାଠିଆ, କାଚ ବୋତଲ, ଫୁଲଦାନୀ ଆଦିରେ କୋନ ପେଣ୍ଟିଂ, ବାହାଘରରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଏ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ ଆଦି କାମ କରୁଥିଲେ । ରୋଜଗାର ୧୦-୧୫ ହଜାର ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ପଙ୍କଜିନୀ ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଲିମ:
୨୦୦୯ରେ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତକଳା ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସିଡାକରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ୨୦୧୧ରେ ତାଲିମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ । ତିନି ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରୀ କାମ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ମାତ୍ର ୫ ହଜାର ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା ପାର୍ଟଟାଇମ ରୋଜଗାର ତୁଳନାରେ ଢେର କମ ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ସିଡାକ ତରଫରୁ ୧୫ ହଜାର ଦରମା ଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ସେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ପରେ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମା’ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏସଏଜିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମ ଆସୁଛି ।
ପଙ୍କଜିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ହେବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ । କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା । ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଲାଗି ଘରେ ରହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।"
ଶାଢ଼ୀର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ :
କେଉଁଠି ନୃତ୍ୟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ । ରାଜା ରାଜୁଡା ଅମଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମଥୁରା ବିଜୟର କାହାଣୀ । ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ବୋଇତ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ସହିତ କାଳୀୟ ଦଳନ ଲୋକକଥା । ଭାରତ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶର କାହାଣୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ପସ୍ଫୁଟିତ କରୁଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ । ସେହିପରି ଶାଢ଼ୀର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ । ସେପଟେ ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା କାରିଗର ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ସମାଜରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଆଉ କେବଳ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହଁନ୍ତି, ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି । ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ ।
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରୀ ଶାଢୀ ୭ରୁ ୨୫ ହଜାରରେ ବିକ୍ରି :
ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି । ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ସମାଜ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା କେବଳ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭଳି କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ । ସ୍ବପ୍ନ ଓ ସଫଳତା ଭିତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସେତୁ କରି ଅଭାବରୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ । ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହ ଚାନ୍ଦୁଆ ସମନ୍ବୟରେ ନବସୃଜନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି । ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ କାରିଗରୀ ଶାଢୀ ୭ରୁ ୨୫ ହଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କାରିଗରୀ ଶାଢୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନକରୁ ନେଇ ୧୫ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି । କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ କାରିଗରୀ ଶାଢୀର ଚାହିଦା ରହୁଛି ।
ଘରେ ରହି ରୋଜଗାର:
ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେ ସରକାରୀ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ ନେଇ ନଥିଲେ । ଘରେ ରହି ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ । ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସି ତାଙ୍କଠୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ବର୍ଷେ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି "ଗାଁ' ରହି ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛୁ । ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ । କାମ ଆସିଲେ ଆମେ ଆସି ମିଳିତ ଭାବେ କରୁଛୁ । ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ଅଧିକ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କାରିଗର ଭତ୍ତା ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ।"
ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ:
ନିକଟରେ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ୪ ଦିନରେ ୪୦ ହଜାର ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ପଙ୍କଜିନୀ । ଏହା ଛଡ଼ା ବାଲିଯାତ୍ରା, ତୋଷାଳୀ ମେଳା, ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରେଡ ଫେୟାର, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମେଳା, ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇ ସେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାରିଗରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିଛା ୭ରୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ୧୫ରୁ ୨୫ ହଜାର ମିଳୁଛି । ପ୍ରତି ଲୁଗା ଉପରେ ୪ରୁ ୭ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ରହୁଛି । ପଙ୍କଜିନୀ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା କାରିଗରଙ୍କୁ ସ୍ଵାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ସହ ବାପା ଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ମା'ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗାଁ'ରୁ ଆରମ୍ଭ କାମ:
ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ, ଝିଅ ଯାହା ବି କରୁ, ଗାଁ'ରେ ରହି କରୁ । ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁ'କୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ପଙ୍କଜିନୀ । ଗାଁ'ର ମହିଳାଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇଥିଲେ । ଏମସିଏମ ହେବା ପରେ ସିଡାକ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବର୍ଷିକିଆ ତାଲିମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିଜସ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଉଠାଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି । "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଲାଗି ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛି ।" ବୋଲି ପଙ୍କଜିନୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ୟମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ଋଣ ଯୋଗାଇବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ :
ବନମାଳୀପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଇତିଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏସଏଜିରେ ନଥିଲେ । ଏସଏଜିରେ ସଦସ୍ୟ ହେବାରେ ପରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓରମାସ ତରଫରୁ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେଳାରେ ସେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ।"
