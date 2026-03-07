ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼; ବଢ଼ିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଖାଉଟି ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ଉଭୟ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଓ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଉଥିବା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲୋକଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ । ବଢ଼ିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର । ଉଭୟ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଓ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଉଥିବା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଏପଟେ ଯଦି ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗୁଛି । ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
ଯୁଦ୍ଧର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷକରି ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଏପଟେ ଆମେରିକା- ଇସ୍ରାଲଏ ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଛି LPG ଦର । ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ୧୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ LPG ୮୫୩ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ।
ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏବର୍ଷ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାରତ ଏଲପିଜି ଆମଦାନି କରିଥାଏ ।
ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏଲପିଜି ଆମଦାନି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ବୃହତ୍ ଏଲପିଜି ଆମଦାନିକାରୀ ଥିଲା । ଦେଶରେ ୩୩ ଦଶମିକ ୧୫ ନିୟୁତ ଟନ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମୋଟ୍ ଏଲପିଜିର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଆମଦାନି ହୋଇଥାଏ । ସେଥିରୁ ୮୫ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ । ଦେଶରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଏଲପିଜିକୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏଲପିଜିର ୩୩ କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭୟ ରହିବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାହିଁ । ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ । ଅଯଥା ନେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
"ଏପଟେ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଯାଉଛି । କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଉଥିଲେ ଏବେ ତାହା ୧୫ ଦିନ ପରେ ମିଳିବ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟ ଦେଖାଯାଇଛି । ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ୪-୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି," ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ ।
ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଜଣେ ଖାଉଟି ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିବାର ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିଲା । ଏବେ ୧୫-୨୦ ଦିନ ଲାଗୁଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଯାହା, ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଛି । ପୂର୍ବ ଭଳି କାଠ ଚୁଲା ନାହିଁ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାସ୍ ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ
ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କାଠ ଚୂଲି ଜାଳି ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି । ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଠାରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ରାସ୍ତା ଉପରେ କାଠ ଚୂଲିରେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଆସିଛି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ଦର ଯଦି କମା ନ ଯାଏ ତାହା ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ୍ ଅଛି- ମନ୍ତ୍ରୀ
"ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଖବର ଆସୁଛି । ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆମ ପାଖରେ ତେଲ ମହଜୁଦ୍ ଅଛି । ରାଜ୍ୟବାସୀ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ବାସକୁ ନିଅନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ୍ ଅଛି । କେଉଁଠି ସଟେଜ୍ ନାହିଁ । ଗାଡ଼ି ଆଣି ଆରାମରେ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ । ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଲରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କେବେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ତେଲ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ୍ ଅଛି । ଚାଉଳ ଆମ ପାଖେ ଭରପୂର ଅଛି । ଗ୍ୟାସ ଦର ବେଳେବେଳେ ବଢ଼ିବ କମିବ । ସାମୟିକ ଭାବେ ଏହା ବଢ଼ିଛି । ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଆଗକୁ ସାମାନ୍ୟ ପଡିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
