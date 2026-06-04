ଫେରିବ ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ; ୫୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ରାଜ୍ୟର 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ନାମର ଇଂରାଜୀ ସ୍ପେଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁପାରିଶ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 4, 2026 at 7:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ, ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲର ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ସଂଶୋଧନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ୫୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନର ନାମର ଇଂରାଜୀ ସ୍ପେଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ସୁପାରିଶ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ, ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲର ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖିକା ତଥା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡ. ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଗତ ୨ ଜୁନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମିଟି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଓ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । କମିଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହି ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି ।
କମିଟିର ସୁପାରିସ ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ‘Junagarh’କୁ ‘ଜୁନାଗଡ଼’, Khondmalକୁ ‘କନ୍ଧମାଳ’ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ‘Bonaigarh’କୁ ‘ବଣାଇଗଡ଼’ ଭାବେ ନାମକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ‘Nimapara’ ହେବ ‘ନିମାପଡ଼ା’ । ‘Umerkote’ ହେବ ‘ଉମରକୋଟ’ । ‘Boudhgarh’ ହେବ ‘ବୌଦ୍ଧଗଡ଼’ । ‘Rourkela’ ହେବ ‘ରାଉରକେଲା’ । ‘Talcher’ ହେବ ‘ତାଳଚେର’ ଏବଂ ‘Soro’ ହେବ ‘ସୋର’ ।
ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଓ ବ୍ଲକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ‘Berhampur’କୁ ‘ବ୍ରହ୍ମପୁର’, ‘Hinjilicut’କୁ ‘ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ’, ‘Aska’କୁ ‘ଆସିକା’ ଏବଂ ‘Surada’କୁ ‘ସୋରଡ଼ା’ କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ‘Kendrapara’କୁ ‘କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା’, ‘Aul’କୁ ‘ଆଳି’, ‘Mahakalapara’କୁ ‘ମହାକାଳପଡ଼ା’ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ସେହିପରି ‘Keonjhar’କୁ ‘କେନ୍ଦୁଝର’, ‘Keonjhargarh’କୁ ‘କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼’ ଏବଂ ‘Barbil’କୁ ‘ବଡ଼ବିଲ’ ନାଁ ଦେବାକୁ କମିଟି ମତ ଦେଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ‘Khurda’କୁ ‘ଖୋର୍ଦ୍ଧା’, ‘Bolagarh’କୁ ‘ବୋଲଗଡ଼’, ‘Jatni’କୁ ‘ଜଟଣୀ’ ଏବଂ କୋରାପୁଟର ‘Jeypore’କୁ ‘ଜୟପୁର’ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି ।
କମିଟିର ମତ ହେଉଛି, ଇଂରାଜୀ ଶାସନ କାଳ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ବନାନ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଭାଷାଗତ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ବୈଠକରେ ଗୃହୀତ ସୁପାରିସଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ । ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳିବ ଅଞ୍ଚଳ ନାମ, ମତାମତ ଲୋଡିଲେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର