ETV Bharat / state

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଭୁଲ କେବଳ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି

ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ୧,୭୩୧ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ୫ଟି ତ୍ରୁଟିକୁ ତଥ୍ୟଗତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବନାନ, ଭାଷା ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା।

Panel finds systemic lapses in textbook errors in Odisha
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଭୁଲ କେବଳ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି (File Photo/Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି କେବଳ ବନାନ, ଭାଷା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ତିନିଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଐତିହାସିକ ଓ ଭୌଗଳିକ ତଥ୍ୟ, ଚିତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା, ଅନୁବାଦ, ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ଓ ଶେଷ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଛାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରକାଶନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି-କଣ କହିଲା ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ

ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଏହି 28 ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟର କିଛି ସୁପାରିଶକୁ ସରକାର ମାନି ପଦକ୍ଷପ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଓ ସୁପାରିଶକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।


ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ କମିଟି ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା । ଯେପରିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଧାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି, ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି, ଚିତ୍ର ଗତ ତ୍ରୁଟି, ଭାଷା ଓ ଅନୁମୋଦନ ଗତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ DTP , layout , ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ତ୍ରୁଟି । ତଦନ୍ତ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ୧,୭୩୧ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ୫ଟି ତ୍ରୁଟିକୁ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବନାନ, ଭାଷା ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ

କମିଟି ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ । ଯେପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖକ, ସମୀକ୍ଷକ, ପ୍ରୁଫ ରିଡର ଏବଂ ବିଷୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭଳି ଏକାଧିକ ଭୂମିକା ନେଇଥିବାରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୧୫-୨୬ରେ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଫିଲଡ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିଥିବା କୌଣସି ଲିଖିତ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କମିଟିକୁ ମିଳିନଥିଲା । କମିଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଅବହେଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସେସବୁକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି 'ମାଷ୍ଟର କପି' ନଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ବଦଳରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଫୋଟୋ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ହାମ୍ପି ମନ୍ଦିରରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁଲ ଫଟୋ, ଭୁଲ କ୍ୟାପସନ ଓ ଭୁଲ ସ୍ଥାନ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି କମିଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ନିଷ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ସମୟର ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।

କମିଟିର ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟଗତ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ

କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଲମ୍ବନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟଗତ ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ । କମିଟି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ Master Errata Register ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ବଦଳାଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରିତ ସଂଶୋଧନ ପତ୍ର, ସଂଶୋଧିତ ପିଡିଏଫ୍ ପୃଷ୍ଠା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିସ ହୋଇଥିଲା ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପା ପୂର୍ବରୁ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରୁଫ, ତଥ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ର ପ୍ରୁଫ୍, ଭାଷା ପ୍ରୁଫ୍ ଓ ପ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ ଭଳି ଚାରିଟି ସ୍ତରର ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ କମିଟି କହିଥିଲା । ଏଥିସହ SCERTରେ ସ୍ଥାୟୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ, ପ୍ରାଥମିକ/ପାଇଲଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦିଆଗଲା ପାଖାପାଖି ୪୫ ହଜାର ପୁସ୍ତକ

TAGGED:

PANEL COMMITTEE REPORT
ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି
ତିନିଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ
TEXTBOOK ERRORS IN ODISHA
ODISHA TEXTBOOK ERRORS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.