ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଭୁଲ କେବଳ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି
ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ୧,୭୩୧ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ୫ଟି ତ୍ରୁଟିକୁ ତଥ୍ୟଗତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବନାନ, ଭାଷା ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା।
Published : September 24, 2026 at 5:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି କେବଳ ବନାନ, ଭାଷା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ତିନିଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଐତିହାସିକ ଓ ଭୌଗଳିକ ତଥ୍ୟ, ଚିତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା, ଅନୁବାଦ, ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ଓ ଶେଷ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଛାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରକାଶନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ।
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି-କଣ କହିଲା ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ
ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଏହି 28 ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟର କିଛି ସୁପାରିଶକୁ ସରକାର ମାନି ପଦକ୍ଷପ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଓ ସୁପାରିଶକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ କମିଟି ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା । ଯେପରିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଧାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି, ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି, ଚିତ୍ର ଗତ ତ୍ରୁଟି, ଭାଷା ଓ ଅନୁମୋଦନ ଗତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ DTP , layout , ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ତ୍ରୁଟି । ତଦନ୍ତ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ୧,୭୩୧ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ୫ଟି ତ୍ରୁଟିକୁ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବନାନ, ଭାଷା ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ
କମିଟି ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ । ଯେପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖକ, ସମୀକ୍ଷକ, ପ୍ରୁଫ ରିଡର ଏବଂ ବିଷୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭଳି ଏକାଧିକ ଭୂମିକା ନେଇଥିବାରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୧୫-୨୬ରେ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଫିଲଡ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିଥିବା କୌଣସି ଲିଖିତ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କମିଟିକୁ ମିଳିନଥିଲା । କମିଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଅବହେଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସେସବୁକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି 'ମାଷ୍ଟର କପି' ନଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ବଦଳରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଫୋଟୋ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ହାମ୍ପି ମନ୍ଦିରରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁଲ ଫଟୋ, ଭୁଲ କ୍ୟାପସନ ଓ ଭୁଲ ସ୍ଥାନ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି କମିଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ନିଷ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ସମୟର ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
କମିଟିର ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟଗତ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ
କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଲମ୍ବନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟଗତ ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ । କମିଟି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ Master Errata Register ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ବଦଳାଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରିତ ସଂଶୋଧନ ପତ୍ର, ସଂଶୋଧିତ ପିଡିଏଫ୍ ପୃଷ୍ଠା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିସ ହୋଇଥିଲା ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପା ପୂର୍ବରୁ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରୁଫ, ତଥ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ର ପ୍ରୁଫ୍, ଭାଷା ପ୍ରୁଫ୍ ଓ ପ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ ଭଳି ଚାରିଟି ସ୍ତରର ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ କମିଟି କହିଥିଲା । ଏଥିସହ SCERTରେ ସ୍ଥାୟୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ, ପ୍ରାଥମିକ/ପାଇଲଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦିଆଗଲା ପାଖାପାଖି ୪୫ ହଜାର ପୁସ୍ତକ