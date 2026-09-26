ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ‘ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ’ ଓ ‘ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ’ ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ୧୧୧ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 26, 2026 at 3:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଜନନାୟକ, ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଅନନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଣେତା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ‘ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ’ ଓ ‘ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ’ ବିଚାରଧାରା ହିଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଆଧାର । ସମାଜର ସବା ଶେଷ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ବିକାଶର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଇବା । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ୧୧୧ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଜୀ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନରେ ‘ଭାରତୀୟତା’ର ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ପରି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ‘ସ୍ୱଦେଶୀ ଇଜିମ୍’ର ସୁତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସୁତ୍ର ହେଉଛି ‘ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ’ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ‘ନେସନ ଷ୍ଟେଟ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ସନାତନ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷର ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଓ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଣଦେଖା ହୋଇ ରହିଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ‘ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ’ର ସ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ମାସବ୍ୟାପୀ ‘ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ’ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ରକ୍ତଦାନ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୀମାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା, ଜନଧନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଭଳି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହିତ କଳିଙ୍ଗନଗର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଗତପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଭଳି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଦୀନଦୟାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିବାସ’ ଯୋଜନାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା’ରେ ଅତିରିକ୍ତ ୫ କେଜି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି । ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା’, ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ’ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ ଚାଲୁରହିଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍ନାତକ ପରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଁ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା’ର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ‘ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା’ରେ ୧୯ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ୩୧୦୦ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ୨୨.୫୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ।
ଏକାମ୍ର-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ବରଂ ଜନସେବାକୁ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ମହାନ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ 'ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ' ବିଚାରଶୈଳୀ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ । ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରନିର୍ମାଣ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଲେଖକ ତଥା ଗବେଷକ ଡ. ଶିବ ଶକ୍ତି ନାଥ ବକ୍ସି ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ 'ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ' ଓ 'ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ' ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରନିର୍ମାଣ ତଥା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର