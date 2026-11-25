ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ପାଣ୍ଡରା ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ; ବିକଶିତ ହେବ କୁଆଖାଇ ଓ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୮୦ କୋଟି
2 କିମିରୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରି-ୱାକ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନଦୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 25, 2026 at 8:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ନଦୀଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଜନସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ପାଣ୍ଡରାରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ । ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଆଖାଇ ଓ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକଶିତ ହେବ ।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨,୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରିବେଶ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନାର ଉପଯୋଗ କରାଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ୧.୫ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ନଦୀତଟ ପଦଚଲା ପଥ, ଘାଟ, ଭାସମାନ ଜେଟି, ସୁସଜ୍ଜିତ ଜନସ୍ଥାନ, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସାଇକେଲ ଓ ପଦଯାତ୍ରା ପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଦୁଇ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରି-ୱାକ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନଦୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜାତୀୟସ୍ତରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଥିମ ଗାର୍ଡେନ, ପିକନିକ ସ୍ଥଳ, ସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଫୁଡ କୋର୍ଟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ବିକଶିତ ହେବ । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶା ହାଟ ଓ ହେରିଟେଜ ଭିଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ ଲୋକକଳାକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଳା ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଦେଶୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଗଲ, ପ୍ରଜାପତି ଉଦ୍ୟାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରକୃତି ପଦଯାତ୍ରା ପଥ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।
ମୋଟ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟୟରୁ ୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଦୀଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେତୁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା, ପାର୍କିଂ, ସୌର ଆଲୋକୀକରଣ, ସିସିଟିଭି, ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧା ବିକଶିତ ହେବ । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ ବା ଇପିସି ମୋଡରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୨୪ ମାସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର