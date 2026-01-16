ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ବଖାଣୁଛି ପାଷାଣ ତୀର୍ଥ ପାଣ୍ଡବ ଘେରା; ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ...
Published : January 16, 2026 at 7:07 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଯାହା ଅନେକ ଯୁଗ ପରେ ଏବେ ବି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଥନ କରୁଛି । ସେମିତି ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଅଘିରାପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବଗିରି ପାହାଡର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ପାଷାଣ ତୀର୍ଥ ପାଣ୍ଡଵ ଘେରା । ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଭୀମଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ନାନ କକ୍ଷ, ପେଜ ଗଳା ଏବଂ ଅନେକ କିଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବା ବେଳେ ପଥରକୁ ବଡାଇଲେ ଘଣ୍ଟା ପରି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସେପରି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ । ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଦ୍ଵାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବାସରେ ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନର ନାମ ହୋଇଛି ପାଣ୍ଡବ ଘେରା । ସେଠାରେ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି । ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ପାକଶାଳା, ଦୌପଦୀଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ, ପେଜଢଳା, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଠଶାଳା, ରୋଷ ଘର, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭୋଜନାଳୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଚିହ୍ନ ଏବେ ପଥର ରୂପେ ଥିବା ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି।
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠାରେ ୩ ଦିନ ଧରି ମେଳା ଲାଗିଥାଏ । ପାଖାପାଖି ୫ କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ । ଏହା ସହିତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବା ବେଳେ ପଥରକୁ ବଡାଇଲେ ଘଣ୍ଟା ପରି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଚ୍ୟୁତାନଦ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଥିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାତାଳପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତଳର କଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫକାରପୁରର ଧୂଳେଶ୍ଵର ବାବା ଓରଫ ଧୂଳିଆ ବାବା ଚିଞ୍ଚିଡ଼ା ନିକଟ ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ବାବଦରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ବାବା ପରଦିନ ପାଣ୍ଡବଘେରାକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ସ୍ବପ୍ନରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ଦେଖି ଧୂଳିଆ ବାବା ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ମହତ୍ୱ ରହି ଆସିଛି।
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତିନିଦିନ ଧରି ଜମୁଥିବା ମେଳା ଓ ଏଠାକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଦୀପକ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଏଠାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପାଣ୍ଡଵ ମାନଙ୍କ ପେଜଢଳା, ପାଠଶାଳା, ସେମାନେ ଏଇଠି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଅସୁବିଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ରାସ୍ତାର ରହିଛି।"
ପାଣ୍ଡଵଘେରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶଶିକାନ୍ତ ରାଉତ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି । ଇଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡଵଘେରା ଏକ ସ୍ମୃତି । ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଏଇଠି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡଵ ମନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବେବି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ସେବେକାର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠି ରାଜନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସନ୍ତେ । ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଣ୍ଡଵଘେରା ଏମିତି ଏକ ସ୍ମୃତି, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡଵ ଯେଉଁମାନେ କୌରବ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ ।"
