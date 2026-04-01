ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠ, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ରହିଥିଲା ମୂଳ ପୀଠ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର କଥା ଉଠିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୁଇଟି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ...
Published : April 1, 2026 at 8:09 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୧୯୩୬ ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସର ୧ ତାରିଖ । ଭାଷାଭିତ୍ତିରେ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୂଳଦୂଆ ପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠରେ । ୧୯୦୩ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏହି ମଠରେ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କରିଥିଲେ ପରିକଳ୍ପନା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ୯୦ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଉକ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିବା ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ୱା ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ । ଯାହା ଏବେ ବି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି । ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
୧୨୩ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା । ସେଦିନ ଥିଲା ୧୯୦୩ ଅପ୍ରେଲ ମାସର ୧୧ ତାରିଖ । ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ । ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ର । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠକୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ପୀଠ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠ ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳ ସିନେମା ହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ସିନେମା ହଲ୍ ସ୍ଥାନଟି ଏକ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ ଭାବେ ପରିଚିତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ବୈଠକ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠନ କରିବାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ୧୯୦୩ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଭିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାରଳାର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେଓ, ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା କୃପାମୟ ଦେବ, ଧରାକୋଟ ରାଜା ମଦନ ମୋହନ ସିଂ ଦେଓ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବୈଠକରେ ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଶଶି ଭୂଷଣ ରଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରପୁତ୍ର ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଗଞ୍ଜାମର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିଭିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲା । ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାଷାଭିଭିକ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ସମିତିର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଧୁବାବୁ ସେହି ସଭାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିକୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ାଯାଉ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ରହିଥିଲା ମୂଳଦୁଆ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର କଥା ଉଠିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୁଇଟି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ । ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ଵ ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବରପୁତ୍ର ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଏହାପରେ ବୈଠକରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆହ୍ବାନ ସହ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ୯୦ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସହରର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ତୂପ କିମ୍ୱା ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନଟିଏ ନରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।
ସେପଟେ ଅଭିିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭିଭିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୧୯୦୧ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ନାମକ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ହରିଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମଠର ମହନ୍ତ ରାମାଧୀନ ଦାଶ ତାହାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା ଏହି ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠ । ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୯୦୩ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ଓ ୩୧ ତାରିଖରେ କଟକ ଇଦ୍ଗାହ ପଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୋଇ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା କୁହାଯାଏ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୂଆ ଏହି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମଠର ପରିବେଶରେ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏଠାରେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ମଠ ଚାରି ଶହ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ୧୨୩ ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜିବି ସମସ୍ତେ ବହନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।ଏଣୁ ମଠ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୌରବମୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ସୁବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଯାହା ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ଗଞ୍ଜାମରୁ ହୋଇଥିବା କହିବା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମର ରମ୍ଭା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ୧୯୦୧ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଧରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ହିଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ତାହାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ମିଳନୀ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ଭୂମିକା ରହିଛି ।
ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଂପାଦକ ଦିନବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀପଲ୍ଲବଙ୍କ କହିବା କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଭୂମିକା ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ମହାରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଧରାଜଙ୍କ ତାହାର ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ବୈଠକ ଡାକିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରପୁତ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପଞ୍ଚୁଦେବାଳୟ ମଠରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବା ଏବଂ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଗଞ୍ଜାମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଜଣାପଡ଼େ । ଏପରିକି ସେହି ସଭାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ । ସେଠାରେ ମଧୁବାବୁ ସଭାକୁ ଦେଖି ଅଭିଭୁତ ହୋଇ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ରହିଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଦିପୀଠ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର