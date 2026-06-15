ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ, ସଶକ୍ତ ହେବ ଗାଁ: ୫ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ୨୮,୮୬୫ କୋଟିର ପାଣ୍ଠି
ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ । ସଞ୍ଜୀବ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 15, 2026 at 9:51 PM IST
PANCHAYATS VILLAGES EMPOWERED, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା । ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର । ଗାଁର ଶେଷ ମାଇଲରେ ପହଁଚିବ ବିକାଶର ଧାରା । ଏନେଇ ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର ବଡ଼ ଭେଟି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାୟ ୨୮ ହଜାର ୮୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମିଳିବ । ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରର ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ପରେ ଏହି ବିପୁଳ ରାଶି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଦାନ ନୁହେଁ; ଏହା ଅର୍ଥ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଯାହାକି ଗାଁର ବିକାଶର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକରି କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନଏକ ।
ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ୧୮,୭୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଏହା ପୂର୍ବ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ଷଷ୍ଠ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ୧୦,୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମିଶି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ ୨୮,୮୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ଏହି ଅର୍ଥର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ ଭାବେ ଏବଂ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଦିଆଯିବ । ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ । ତେବେ ଅର୍ଥ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ । ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ପାଣ୍ଠିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର, ସମୟରେ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ଅନୁଦାନ ପାଇବେ । ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ପାଣ୍ଠିର ଅତିକମରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟୟ ନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ୬୦:୩୦:୧୦ ଅନୁପାତରେ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୃଷିରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ‘ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକଳ୍ପ’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କଲା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ଋତୁ ପାଇଁ କଟକଣା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଛୁଟି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର