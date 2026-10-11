ସମ୍ବଲପୁରକୁ 'ମଡେଲ' ବନାଇବାକୁ ଯୋଜନା: କୃଷି, ମାଛ ଚାଷ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ଵ
ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି ପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦର ବିକାଶ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆୟର ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 11, 2026 at 6:17 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ "Review Meeting on Integrated Cluster Development in Sambalpur & livelihood in Agriculture and Allied Sectors" ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶର ଏକ ନମୁନା ବା 'ମଡେଲ' ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣାଉଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷି, ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ (Animal Husbandry) ଏବଂ ମାଛ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ନମୁନା ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ବିଜ, ଇନସୁଲେଟର, ମୂଳ ଚାଷ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ (କାଠଖଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ଉତ୍ପାଦ)ର କିପରି ସଠିକ୍ ବିପଣନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ (Climate-resilient) କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ସାଂସଦ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ (Collector) ଏବଂ ସିଡିଓ (CDO)ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ ।
ମନ୍ତୀ ନାଏକ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷକ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଜଳବାୟୁକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଉଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନୂଆ ନମୁନା (ମଡେଲ) ତିଆରି କରିପାରିବା ।"
ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ପିଜୁଳି, ଲିଚୁ ଓ କମଳା (ଶାନ୍ତରା) ଭଳି ଫଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ନାଗପୁରର ଜଳବାୟୁ ସହ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଳବାୟୁର ସମାନତା ରହିଥିବାରୁ, ସେଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କମଳା ବ୍ୟବସାୟ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ କମଳା ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ l କୁଚିଣ୍ଡାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବାରୁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଧାନ ଚାଷ ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ନୂତନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର