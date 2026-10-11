ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରକୁ 'ମଡେଲ' ବନାଇବାକୁ ଯୋଜନା: କୃଷି, ମାଛ ଚାଷ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ଵ

ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି ପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦର ବିକାଶ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆୟର ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

review_meeting
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2026 at 6:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ "Review Meeting on Integrated Cluster Development in Sambalpur & livelihood in Agriculture and Allied Sectors" ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶର ଏକ ନମୁନା ବା 'ମଡେଲ' ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣାଉଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷି, ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ (Animal Husbandry) ଏବଂ ମାଛ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ନମୁନା ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ବିଜ, ଇନସୁଲେଟର, ମୂଳ ଚାଷ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ (କାଠଖଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ଉତ୍ପାଦ)ର କିପରି ସଠିକ୍ ବିପଣନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ (Climate-resilient) କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ସାଂସଦ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ (Collector) ଏବଂ ସିଡିଓ (CDO)ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ ।



ମନ୍ତୀ ନାଏକ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷକ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଜଳବାୟୁକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଉଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନୂଆ ନମୁନା (ମଡେଲ) ତିଆରି କରିପାରିବା ।"

review_meeting
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମାଛ ଚାଷ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ (Per Capita Income) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ହିଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
review_meeting
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)


ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ପିଜୁଳି, ଲିଚୁ ଓ କମଳା (ଶାନ୍ତରା) ଭଳି ଫଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ନାଗପୁରର ଜଳବାୟୁ ସହ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଳବାୟୁର ସମାନତା ରହିଥିବାରୁ, ସେଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କମଳା ବ୍ୟବସାୟ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ କମଳା ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ l କୁଚିଣ୍ଡାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବାରୁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଧାନ ଚାଷ ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ନୂତନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।

review_meeting
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
"ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କିପରି ବଢ଼ିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଲିଚୁ, କମଳା, ଲଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର l
review_meeting
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR LIVELIHOOD
ANIMAL HUSBANDRY
ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ
AGRICULTURE ALLIED SECTOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.