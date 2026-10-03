ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା, 44 ଦିନିଆ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯିବ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 3, 2026 at 7:56 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧରେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଶିଶୁ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୪ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲୁ ରହିବ । ଏନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଶିଶୁ ଦିବସ:
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯିବ । ଶିଶୁମାନେ ପାଠ ପଢି ନିଜ ଭବିଷ୍ଯତ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୪ ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମମୁକ୍ତ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମସଭାରୁ ସ୍କୁଲ, SHGରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଆସନ୍ତା ଶିଶୁଦିବସ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ୪୪ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଯିବ । ଶିଶୁ ଶ୍ରମମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ଶିଶୁ ଶ୍ରମର ମୂଳ କାରଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହାର ସମାଧାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
"କାହିଁକି ଶିଶୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛି ? କେଉଁ ପରିବାରରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମରେ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି? କେଉଁ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛି? ଏହି ସବୁ କାରଣ ଗୁଡିକୁ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ,"~ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ
ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
୧. ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଠାଇବା
୨. ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉଦ୍ଧାର
୩. ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପୁନର୍ବାସ
ଏହି ଅଭିଯାନର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ । ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଶିଶୁର ପୁନର୍ବାସ ଉପରେ ରହିବ ବିଶେଷ ନଜର । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି, ମିଶନ ଶକ୍ତିର SHG, ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଶିଶୁ ଶ୍ରମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଗ୍ରାମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବିଭାଗ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୱାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି । ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ, ବିଜେପି ନେତା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ
ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବିକାଶ ଧାରା :OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର