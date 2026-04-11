ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ନିଗମ, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ ଓଡିଶା ଟିମ: ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 11, 2026 at 10:08 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 10:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ୫ ବିଭାଗର ୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ । କେବଳ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୫ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା । ଏପରିକି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୫ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା । ଏହାସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ନୀତି ୨୦୨୬ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା ।
ତେବେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣ ବେକ୍ଷଣ ନୀତି 2026 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ l ପାନୀୟ ଜଳ ନିଗମ ଗଠନ ନେଇ ଖୁଵଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡିଶା ଟିମ ଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଟିମ ଯାଇ ନିଗମର ରୂପରେଖ କେମିତି ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ l
"ଆଇଟି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ନିଗମ କାମ କରିବ l 207 ଟି ମେଗା, 18700 ହଜାର ସିଙ୍ଗଲ ଭେଲ 6551 ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ପରିଚାଳନା ନିଗମ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ l ନୂଆ ନୀତିରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣ ବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସୀକୁ ଦିଆଯିବ," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ଭେଲ ସିଷ୍ଟମ ବି ଏଜେନସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ l ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଂଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ l ଭିଲେଜ ୱାଟର ସାନିଟେସନ କମିଟିର ଭାଗିଦାରୀରେ ଏହା ହେବ l ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବିଶୋଧନ ହେବ । ଏହା ଗାଁ କମିଟି ବ୍ଲକକୁ ଅବଗତ କରିବ l ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଣାଇବ l SHGକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ l 19 ଟି ନମୁନା ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର