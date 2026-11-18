ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପାଇଁ ୪ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୪ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ବ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ
Cyclone Akvan Preparedness: ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାଵରେ ଯେପରି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ନଉପୁଜେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ।
Published : November 18, 2026 at 2:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାଵରେ ଯେପରି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ନ ଉପୁଜେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ବିଭାଗ । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇଯିବା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାନୀୟ ଜଳ ଯେପରି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇଛି । ଗାଁଠୁ ସହର, ସବୁଠି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଚଳ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୪ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୪ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୫ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୪୧୭ଟି ନଳକୂପ ସଚଳ ରଖାଯାଇଛି । ୨୬ଟି ସୌରଚାଳିତ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ୮୦୦ଟି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ୧୦୦୦ଟି ସିନ୍ଟେକ୍ସ ଟାଙ୍କି ରଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି ୭ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ବୋତଲ ପାଣି ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେବଳ ପାଣି ଯୋଗାଣ ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ପରେ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ବିଶୋଧନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ସେଥିପାଇଁ ୮ ହଜାର ବସ୍ତା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ୧୩ଟି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ ଯେପରି ଜଳଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ୪୦୦ଟି ଜେନେରେଟର ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଓ ପ୍ଲମ୍ବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୁକାବିଲା, ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ।
- ପୁରୀ: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ
- ଜଗତସିଂହପୁର: ବାଣିଜ୍ୟକର ଓ ଜିଏସ୍ଟି କମିଶନର ୟାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
- ଗଜପତି: ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ମାନସୀ ନିମ୍ଭାଲ
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଓଏସ୍ଆଇସିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରିବେ । ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନଜର ରଖିବେ । ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସହ ଜନଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ନିୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଥିବା ଟ୍ରଲର ଉଦ୍ଧାର:
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଗଞ୍ଜାମର ଉପକୂଳକୁ ଆସିଥିବା ନଅଟି ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରଲର ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଜେଟିକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଟ୍ରଲର ଗୁଡିକୁ ଜେଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଗର ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଥିରେ ରହିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଜେଟିକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ପୁରୀ-ନରସାପୁର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା-କୋଟିଆ ତାତି: ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆରମ୍ଭ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗମାରେ ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ଗଞ୍ଜାମ