ETV Bharat / state

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୱାଟରମାର୍କ ବାଲଟ ପେପର କ୍ରୟ ଲାଗି ଅର୍ଥ ମାଗିଲା ମୁଦ୍ରଣ, ଲିଖନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ

ନିର୍ବାଚନୀ ବାଲଟ ପେପରରେ ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ କ୍ରୟ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରଣ, ଲିଖନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଛି ।

Panchayat elections preparations Directorate Printing, Writing and Publication seeks fund for watermarked ballot papers
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୱାଟରମାର୍କ ବାଲଟ ପେପର କ୍ରୟ ଲାଗି ଅର୍ଥ ମାଗିଲା ମୁଦ୍ରଣ, ଲିଖନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 8:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ପିଆରଆଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ବାଲଟ ପେପରରେ ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ କ୍ରୟ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରଣ, ଲିଖନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବରାଦ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

Panchayat elections preparations
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବୈଷୟିକ) ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସଚିବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୭ ପିଆରଆଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଲଟ ପେପର ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏହି କାଗଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମାନୁସାରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବରାଦ ହେବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

Panchayat elections preparations
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ସହିତ ବାଲଟ ପେପରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାଟରମାର୍କ ଡିଜାଇନର 4ଟି ପ୍ରୁଫ କପି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ୱାଟରମାର୍କ ଡିଜାଇନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆୟୋଗର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରୁଫ କପି ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ନିର୍ବାଚନୀ ବାଲଟ ପେପରର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରାମାଣିକତା ଓ ନକଲ ରୋକିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୱାଟରମାର୍କ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅବାଧ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ, ଲିଖନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ ERO, ବିଡିଓଙ୍କୁ ମିଳିଲା AERO ଦାୟିତ୍ୱ

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିଜେପିର ବୁଥ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PANCHAYAT ELECTIONS PREPARATIONS
FUND FOR WATERMARKED BALLOT PAPERS
PANCHAYAT ELECTIONS ODISHA
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପଞ୍ଚାୟତନିର୍ବାଚନ
PANCHAYAT ELECTIONS 2027

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.