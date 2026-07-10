'ଫେବୃଆରୀ ନୁହେଁ, ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ' ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ':- SEC ସଚିବ
ଜନଗଣନା 2027 କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସରିବା ପରେ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 10, 2026 at 4:11 PM IST
PANCHAYAT ELECTIONS PREPARATION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଳମ୍ବ ହେବ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ 2027 । ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏଥର ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ' ମାସରେ ହେବ । ଜନଗଣନା 2027 କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସରିବା ପରେ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାଶ ।
ଚଳିତ ଥର ୱାର୍ଡ ୱାରୀ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ :-
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ସର୍ଭେ କରି ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଯେମିତି ସେହି ବୁଥରେ ରହିବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ହେଉନଥିଲା । ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକା ଆଣି ଟେବୁଲ ଟପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା । ଚଳିତ ଥର ୱାର୍ଡ ୱାରୀ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ।
- ଭୁଲ 1 - ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ଅଛନ୍ତି ।
- ଭୁଲ - 2 ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ।
ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଭୋଟର ଏଣେତେଣେ ଯାଇ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହୁଛି ।"
"ତେଣୁ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରି ବା ଭାଗ କରି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆରଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ପୁନର୍ବାର ବୈଠକ କରୁଛୁ । ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଷଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେତେବେଳକୁ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିଥିବ । ଏହାକୁ ଭାଗ କରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରି ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ," ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
ଜନଗଣନା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି :-
"ଜନଗଣନା 2027ର ଘର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଜନଗଣନା ହେବ । ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । କାରଣ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ଜନଗଣନା କାମ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ମାସେରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜନଗଣନା 2027 କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସରିବା ପରେ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ," ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
ଡିଲିମିଟେସନ ସହ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନର ସମ୍ପର୍କ :-
"ଡିଲିମିଟେସନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ହୁଏ । ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଡିଲିମିଟେସନର ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । 2011ର ଡିଲିମିଟେସନ ଅନୁସାରେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ କାୟମ ରହିବ । ଡିଲିମିଟେସନର ପାଇଁ ପଂଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚିବା ଅବକାଶ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଇଭିଏମ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବାଲଟ୍ ପେପର୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରେସକୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି । ବାଲଟ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଟେଣ୍ଡର କରି ଅର୍ଡର ଦେଇଛୁ । ଆସନ୍ତା 4ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସବୁ ଆସିଯିବ," ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁନି କି ଶାସକ ଦଳ ! ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ୨୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଥର ଚିଠି, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ ERO, ବିଡିଓଙ୍କୁ ମିଳିଲା AERO ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା; ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଗଣନା କରିବେ BLO
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର