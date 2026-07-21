ଏକକ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ବ୍ୟବହାର ହେବ ଇ-ଡ୍ୟୁପ୍ଲିକେସନ ଟୁଲ:- ଆୟୋଗ ସଚିବ
ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିଲେ ଏହାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଇ-ଡ୍ୟୁପ୍ଲିକେସନ ଟୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 21, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 6:06 PM IST
PANCHAYAT & MUNICIPALITY ELECTION, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଏକକ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୋଗ । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିଲେ ଏହାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଇ-ଡ୍ୟୁପ୍ଲିକେସନ ଟୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାଶ ।
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗକୁ ବଢିଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ଆୟୋଗଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଠକ ଭିସି ଜରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଓଡିଶାରେ ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏହାକୁ ୱାର୍ଡ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ବିଭକ୍ତ କରି କ୍ଲିନ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 26 ତାରିଖରୁ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ଜରିଆରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଫେବୃଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା ପଂଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟିମ ଗଠନ ହେବ । ବିଏଲଓ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହିବେ । ଏହି ଟିମ 31 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଗଠନ ହୋଇଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡିଛି ବାଲାଟ ବାକ୍ସ । ଅକାମୀ ବାଲାଟ ବାକ୍ସ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ନୂଆ ବାଲାଟ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ଇଭିଏମ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବାଲାଟ ପେପର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରୀ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ସରକାରଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଡିଲିମିଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ଏକକ ସମୟରେ ପଂଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଅୟୋଗ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସେନେଇ ସରକାରୀ ଓ ଅୟୋଗ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜାରୀ ରହିଛି । ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ନକରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିବେ । ସେହିପରି କିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକାଂଶ ସେଥିରେ ଛାଣି ହୋଇଯିବେ । ଇ - ଡ୍ୟୁପ୍ଲିକେସନ ଟୁଲ ଜରିଆରେ ଏହା କରାଯାଉଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା: ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଫେବୃଆରୀ ନୁହେଁ, ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ' ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ':- SEC ସଚିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୋଗଙ୍କ ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର