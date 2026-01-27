ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ପାର୍କ ଓ ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପାଇଁ କର୍ମଶାଳା ଉଦଘାଟିତ, କୁପୋଷଣ ଦୂରେଇବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ AI
'ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ' (SOM) ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ-କମ୍-କାପାସିଟି ବିଲଡିଂ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ AIର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : January 27, 2026 at 7:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୁପୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ SIWC ପରିସରରେ 'ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ପାର୍କ'ର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ 'ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ' (SOM) ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ-କମ୍-କାପାସିଟି ବିଲଡିଂ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬' ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
'ସଶକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପୁରସ୍କାର'
ରାଜ୍ୟରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅପପୃଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ l ଅପପୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଖୋଜି ତାହାର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ରହିଛି l ବିଭାଗ, ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଓଡିଶାକୁ ସୁପୋଷିତ ଓଡିଶା କରିବା ଏବଂ ଅପପୃଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଓଡିଶାର ଶିଶୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନୀରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ସହିତ ଅପପୃଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ 'ସଶକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପୁରସ୍କାର' ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଅପପୃଷ୍ଟି ସହିତ ସିକିଲସେଲ, ଆନିମିଆ ରୋଗ ନିରାକରଣ:
କେବଳ ଅପପୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ସିକିଲସେଲ, ଆନିମିଆ ଭଳି ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜାଯାଇ ଏହାର ନିରାକରଣ କରାଯାଉଛି । ପିଲାଙ୍କ ସଠିକ ଓଜନ ରହିବା, ସୁପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ପରିବାର, ଗାଁ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବୌଦ୍ଧ ଖରଭଙ୍ଗା ଅପପୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆମେ କେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ମାଗିଛୁ, ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ ତାହାର ନିରାକରଣ କରାଯିବ ।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ AI ବ୍ୟବହାର:
ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ AI ବ୍ୟବହାର । ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ । ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ କୁପୋଷଣକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । AI ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।
ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ୩ ରୁ ୬ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପୋଷାକ (ୟୁନିଫର୍ମ), ଜୋତା ଓ ମୋଜା ଏବଂ ପ୍ଲେଟରର ମୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । କପଡ଼ାର କ୍ରମାଗତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ, ସିଲେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବହନ ବ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପୋଷାକ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ।
