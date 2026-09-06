ପଞ୍ଚସଖା ସମାଧିପୀଠରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି; ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବଳିପଡ଼ିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ?
ଅବହେଳିତ ପଞ୍ଚସଖା ସମାଧିପୀଠ । ବର୍ଷା ହେଲେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ହରାଉଛି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : September 6, 2026 at 9:03 PM IST
ସତ୍ୟବାଦୀ (ନିମାପଡା): ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିବା ପୂଜ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମାଧିପୀଠ ଆଜି ଘୋର ଅବହେଳାର ଶିକାର । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ‘ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା’କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ । ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମଗ୍ର ସମାଧିସ୍ଥଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି । ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି । ସମାଧିପୀଠ ଚାରିଆଡ଼େ ଆବର୍ଜନା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ରାଜନୈତିକ ଟଣାଓଟରା ଓ ଅନୁଦାନ ଫେରସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ-
ଏହି ଐତିହାସିକ ପୀଠର ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସମାଧିପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । କାଳେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେୟ ନେଇଯିବେ, ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସେହି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଦାନକୁ କାମରେ ନଲଗାଇ ପୁଣି ଫେରସ୍ତ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ସରକାର ‘ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା’କୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅଣଦେଖା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ହତାଶ କରିଛି ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦାବି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା-
ରାଜନୈତିକ ଇର୍ଷା ଓ ସରକାରୀ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୌରବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି । ଯଦି ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନନିଆଯାଏ, ତେବେ ‘ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା’ର ନାରା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଆମ ଆଦିମ ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହିଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇଲ୍ସ ମାର୍ବଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ସରକାର, ସ୍ଥାନିୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି । ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ, ହେଲେ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ।"
ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ସମାଧି ପୀଠ କାମ କରିବାକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଠିକୁ ଫେରସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ କରିଦେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୀଠ ଯେମିତି ସଜେଇ ହୋଇଛି କେବଳ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଇସାରେ ହୋଇଛି ।
ଜୟପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଭଦର୍ଶୀ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, "ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି । କାରଣ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ଡ୍ରେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଆଖପାଖ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା । ପଞ୍ଚସଖା ସମାଧି ପୀଠ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ସମାଧି ପୀଠ ଏବେ ନିଶାଡିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ସରକାର ଏହାଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ 83% ହ୍ରାସ; 'ଫନି' ପରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନଡ଼ିଆର ଅଭାବ, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା