ତାଳପତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ; କମିଛି ଚାହିଦା କିନ୍ତୁ ହଜିନି ସ୍ଥିତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ବାଟ
ଆଜି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପରଣତ ହୋଇଛି ଏହି ତାଳପତ୍ର କାମ । ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନୂଆରୂପ ନେଇଛି ।
Published : November 27, 2025 at 6:22 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରି-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏଠି ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରେ, ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଉଁଟେ । ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଶୋଭାପାଆନ୍ତି କେତେ ଦେବଦେବୀ , ସବୁଜ ସତେଜ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ପ୍ରକୃତି । ସତରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ! ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି । ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ତାଳପତ୍ରରେ ଜୀବନ ଭରିଥିବା ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରୂପକାର ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସୁଚିତ୍ରା ଜେନା । ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପରଣତ ହୋଇଛି ଏହି ତାଳପତ୍ର କାମ । ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି । କେମିତି ଏହି ତାଳପତ୍ର ଆଜି ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ପାରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି…।
ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ହରାଇନି ତାଳପତ୍ର
ତାଳପତ୍ର…ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜାତକ ତିଆରି ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡେ । ଆମ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କତିର କେତେ ରହସ୍ୟ ଏହି ତାଳପତ୍ରରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ତାଳପତ୍ରର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି,କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ହରାଇନି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ କରିଲୋପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନରଣପୁର ଗାଁକୁ ଥରେ ଗଲେ ଏକଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ । ଏଠି ତାଳପତ୍ରରେ ଭଳିକିଭଳି ମନଲୋଭା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରି ଯିବ । ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।
ଏଠି ଏକାଧିକ ମହିଳା କାରିଗର ନିଜ ହାତର ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶୁଖିଲା ତାଳପତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବାରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ସାରଥୀ ସାଜିଛନ୍ତି 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସୁଚିତ୍ରା । ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପଢା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାରେ ଥିବା ସିଡାକରେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଏହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ନିପୁଣ କାରିଗର, ତାଲିମଦାତା ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ୪୫ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇ ସାରିଲେଣି ।
ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଲା ନୂଆ ପରିଟୟ
ପିଲାବେଳୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସୁଚିତ୍ରା । ଏହି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆ ପରିଟୟ ଦେଇଛି । ସୁଚିତ୍ରା କହନ୍ତି, ‘ଯେହେତୁ ମୋର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ତାଲିମ ନେଇଥିଲି। ଏହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡିତ।ଏହି ତାଳପତ୍ରରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସ,ଗଣେଶ, ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଚିତ୍ର, କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ।
କେମତି ଭରେ ତାଳପତ୍ରର ରଙ୍ଗ
ସୁଚିତ୍ରା କହନ୍ତି, ‘ଏହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ତାଳପତ୍ର, କ୍ୟାମେଲ ଇଙ୍କ,ଛୁଞ୍ଚି, ସୂତା, କଲର, ଲେଖନୀ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ତାଳପତ୍ର ବାହାର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି । ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ପାରିବା। ମଞ୍ଜ ତାଳପତ୍ରରେ ଏହି ଖୋଦେଇ କାମ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କିଣିଥାଉ । ମଞ୍ଜ ତାଳପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭିଜାଇବାକୁ ପଡେ । ଏଥିରେ ପୋକ ନଲାଗିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାକସିନ ମିଶା ଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ଭିଜିଥିବା ତାଳପତ୍ରକୁ ଅଧା କାକର ଓ ଅଧା ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖାଯାଏ । ଏହାର ରଙ୍ଗ ଆସିଗଲା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।’
‘ଆମେ ବାହାରୁ ଏହି ତାଳପତ୍ର କିଣିଥାଉ । ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଡାଇସ କରି ସେଥିରୁ ପିଞ୍ଛ କାଢି ତାହାକୁ ପୋଛି,ସାଇଜ କରି ସିଲେଇ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ପେନସିଲରେ ଚିତ୍ର କାଟି ପରେ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଛେଲା(ଖୋଳା)ଯାଏ,ଏହାପରେ କ୍ୟାମେଲ ଇଙ୍କ ଦେଇ ଦେଇ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି କରାଯାଏ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର ଦେଇ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କଟିଙ୍ଗ କରାଯାଇ ପଛରେ କପଡା ଦିଆଯାଇଥାଏ’ ବୋଲି ସୁଚିତ୍ରା କହନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ କେତେଦିନ, କେତେ ରୋଜଗାର
ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନିପୁଣ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କାମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ୫-୬ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ତାଳପତ୍ରରେ ୫୦୦-୬୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ କାମ ହିସାବରେ ୭ରୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ବଜାରରେ ଏହାର ଖୁବ ବଢିଆ ବିକ୍ରି ହୁଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା ।
ତାଳପତ୍ରର ଏହି କାମ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପରି ଦେଖିବାକୁ । ତେଣୁ ଏହାର ଆଦର ରହିଛି। ଏହି କାମକୁ ରଘୁରାଜପୁର,ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଆଦିରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ । ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ବ୍ରତଘରରେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରି ଏହି ତାଳପତ୍ର ତିଆରି ଜିନିଷ ନେଇଥାନ୍ତି।
ସୁଚିତ୍ରା କହନ୍ତି, ମୋର ଛୋଟ ପିଲା ଥିବାରୁ ଏହି କାମରୁ ଦୁରେଇ ଯାଇଥିଲି । ହେଲେ ଗତ ତିନିବର୍ଷ ଧରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ୫ରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସାରିଲିଣି। ଏହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାମ କରୁଥିବା କାରିଗର ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଶିଖି କ୍ୟାରିଅର କରିବେ ତେବେ ବେଶ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ୫ ଜଣ ପିଲା ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କାମ ଶିଖନ୍ତି। ତାଳପତ୍ରରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହାର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଆନ୍ତି।
ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ,ଦୁଇଟି ଝିଅ,ଶ୍ୱଶୁର,ଯାଆ,ଦେଢଶୁର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାମ ପାଇଁ ସୁଚିତ୍ରା ଘର ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାରିଗର ସୁଚିତ୍ରା ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରେନର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ସଫଳ ଟ୍ରେନର ଭାବେ ସେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଯେମିତି ଏହି କାମ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିଛି । ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ଘରେ ରହି ବି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିବାର କଥା ବୁଝି ପାରିବେ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବି ହୋଇପାରିବେ ।’
ତାଳପତ୍ର ଶିଖାଇଛି ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର କଳା
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୫ ଜଣ ନିପୁଣ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ଏହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାମ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖାଇଛି । ଏଠାରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ମାର୍ଶାଘାଇ ଜଳପୋକ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଅହଲ୍ୟା ରାଉଳ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାମର ତାଲିମ ନେଉଛୁ। ଏହା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭଲପାଉ ତେଣୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲୁ। ସୁଚିତ୍ରା ଦିଦି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଆଁକୁ ଆସି ଜଣେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏହି କାମ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲେ । ପରେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲୁ।’
ଅହଲ୍ୟା କହନ୍ତି, ‘ତାଲିମ ନେବା ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ତାରିଖରୁ ଏହି କାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ତାଳପତ୍ର, ଛୁଞ୍ଚି, ସୂତା,ରବର, ପେନସିଲ, ଇଙ୍କ ଜାର, ଲେଖନୀ,ସ୍କେଚ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ମାସରେ ଆମେ ପେଣ୍ଟ କଲୁ । ଆମକୁ ଦିଦି ଏହା ଶିଖାଇଲେ। ଏହାପରେ ତାଳପତ୍ର କଟିଂ ଶିଖାଗଲା । ଏହାକୁ ସାଇଜ କରି,ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଏହି ତାଳପତ୍ରକୁ ସିଲେଇ କରି ଦୁଇ ସାଇଡ ସାଇଜ କରି କାଟି ଖୋଦେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ତାଲିମ ଦିଆଗଲା। ଏଥି ସହିତ ବର୍ଡର କାମର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସାରିଛୁ। ଏହି ତାଲିମ ଭିତରେ ଆମେ ୬ରୁ ୭ଟି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ସାରିଲୁଣି।’
ଏହି କାମ ଶିଖିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତାଳପତ୍ର କାମ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପରେ ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ,ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଏହି କାମକୁ ବଢାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା । ସେ କହନ୍ତି ‘ସୁଚିତ୍ରା ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ,କାମ ଶିଖାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ।’
ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇର ଚାହିଦା ରହିଛି, ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି
ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, 'ଯଦିଓ ତାଳପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ଯାଉନି ତଥାପି ଆମର ତାଳପତ୍ର କାମର ଚାହିଦା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସୁଚିତ୍ରା ଜେନା ଷ୍ଟେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫର ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ବା ସିଡାକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତିନିବର୍ଷ କୋର୍ସ କରି ପାସ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ପାସ କରିବା ପରେ ଆମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଗରୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପକୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ କିଛି କାରିଗର ଏହି କାମ କରି ବେଶ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଳଗଛର କଅଁଳ ପତ୍ରରେ ଏହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର କମ ଚାହିଦା ରହିଛି କିନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି।'
ଏହି କାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତାଳପତ୍ରରେ ଗଣେଶ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ସହ ଏବେ ସିନେରୀ (ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ)ତିଆରି କରାଗଲାଣି। ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଡର ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ଆମର ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏହାର ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟଲ ଦିଆଯାଉଛି । TA ଏବଂ DA ଦିଆଯାଉଛି । ଫଳରେ ସେମାନେ ଜିନିଷଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷିକିଆ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାସିକ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି । ସୁଚିତ୍ରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ୨୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ଏନା; ସୁଦୂର ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସି ରାଜୀବଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର; ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ଟଙ୍କା