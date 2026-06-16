ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ, ଫିକା ଗୋଲାପୀରେ ଝଟକିବ ବଡଦାଣ୍ଡ

ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କୋଠାକୁ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

pale pink flashing along Puri's Badadanda
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠାଘରକୁ କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ । ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଯେପରି ଫେରିବେ ସେନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

pale pink flashing along Puri's Badadanda
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)

ଫିକା ଗୋଲାପୀରେ ଝଟକୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ

ଅଠରନଳା ଠାରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଘର ଗୁଡିକୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କରଯାଇଥିଲା ସେହି ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବଡଦାଣ୍ଡ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଈଁ ପୁରୀ- କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

pale pink flashing along Puri's Badadanda
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୁଭ୍ରଜିତ୍ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି , ‘‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି। ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠା ଘର ଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ସହର ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଏ ସେହିଭଳି ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠା ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଭଳି ଅଭିଯାନ ବେଶ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ପୁରୀ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଏହା ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରିବ’’।

pale pink flashing along Puri's Badadanda
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)

ଅଠରନଳାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମରିଚିକୋଟ ଛକ, ମରିଚିକୋଟ ଛକରୁ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ, ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମେଡିକାଲ ଛକରୁ ଅଠରନଳା ଯାଏ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ପାଈଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

pale pink flashing along Puri's Badadanda
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜିବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କୁହନ୍ତି, ‘‘ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ କରାଯିବ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଐତିହ୍ୟ ସହର ପୁରୀର ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗତ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ନବକଳେବର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠା ଘରକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ପୁନର୍ବାର ବଡଦାଣ୍ଡ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି’’।

pale pink flashing along Puri's Badadanda
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଐତିହ୍ୟ ସହର ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସବୁ କୋଠାଘରର ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରଵେଶ ପଥ ଅଠରନଳାରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସବୁ କୋଠାଘରର ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସେହି ରଙ୍ଗକୁ ପୁନର୍ବାର ଲଗାଯାଉଛି। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଘର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଘର ରଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଫର୍ମ କଲର୍ କରନ୍ତୁ’’।

pale pink flashing along Puri's Badadanda
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୭ ବରିଷ୍ଠ ଓଡିଆ ଆଇପିଏସଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ବ ! ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀଘାରୁ ହଟିଲା ଧାମ ଶବ୍ଦ: ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲ୍‌ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI BADA DANDA PINK COLOUR
RATH YATRA BEAUTIFICATION WORK
PURI RATH YATRA BUILDINGS
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ
RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.