ଦକ୍ଷିଣତଟ ରେଳବାଇରେ ମିଶିବ ପଲାସା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍; ବିଜେଡିର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ
ପୂର୍ବତଟରୁ ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣତଟ ରେଳବାଇରେ ମିଶିବ ପଲାସା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
Published : April 4, 2026 at 8:25 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତଟରୁ ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣତଟ ରେଳବାଇରେ ମିଶିବ ପଲାସା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ।ଏନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଦିବସର ଉପହାର ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି । ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ କାହିଁକି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ।
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଡବଲ ବିକାଶ ନାରା ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି । ବିଜେପି ସରକାରରେ ଓଡିଶାକୁ ଅଧିକ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍କୁ ଛଡାଇ ନିଆଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ପଲାସା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁରମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇରୁ କାଢି ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣତଟ ରେଳବାଇରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଦଳର ଉପସଭାପତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଓ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଡବଲ୍ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପୂର୍ବତଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଡିଭିଜନର ପଲାସା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପଲାସା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁରମ ସେକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଥିଲା । ଏହାକୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡିଭିଜନ ଦକ୍ଷିଣତଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଦିଆଯାଇଛି । ପଲାସା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁରମ ସେକ୍ସନକୁ ଓଡିଶାରୁ ନେଇ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡ଼ିଭିଜନରେ ସାମିଲ କରିବା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲୁଛି । ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ।"
ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରେଳବାଇ ଡିଭିଜନ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଡିଭିଜନ । ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି । ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଦକ୍ଷିଣତଟ ରେଳବାଇରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଲାସା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁରମକୁ ଦକ୍ଷିଣତଟ ରେଳବାଇରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଡବଲ ବିକାଶ ନାରା ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇକୁ ଲଗାତର ଭାବେ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ୨୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ବିଜେପି ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ’ଣ ? ଏହାଛଡା ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ।"
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼.ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁନ୍ୟ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଡବଲ ବିକାଶ ନାରା ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ କ’ଣ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍କୁ ଛଡାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ରେଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳବାଇରୁ କାଢି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଦାବି କରୁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର