ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି: ଅସ୍ତିତ୍ବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି 'ପାଲା'
ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାଲାର ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଓ ଗଭୀର ଭାବଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 17, 2026 at 4:46 PM IST
ଖୋରଧା: ପାଲାର ମଞ୍ଚରେ କେବଳ ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଅଭିନୟର ମନୋରଞ୍ଜନ ନଥାଏ, ରହିଥାଏ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କଳା, ନୈତିକତାର ଶିକ୍ଷା ଓ ମଣିଷପଣିଆର ମହକ । ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ମଣିଷକୁ ଧର୍ମ, କର୍ମ, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଇଥାଏ । ପାଲାକୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ କଳା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ମନୋବ୍ୟଞ୍ଜନଧର୍ମୀ କଳା କହିବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ । କାରଣ, ଏହା ମଣିଷକୁ ହସାଇବା ସହ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ । ମାତ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପାଲା ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି । ଆଉ ତିଆରି ହେଉନାହାଁନ୍ତି ଗାୟକ, ସଂଗୀତ ପାଳିଆ, ପାଳିଆ । ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା କଳା ଏବେ ନିଜ ପରିଚୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ।
ଉତ୍କଳୀୟ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ: ପାଲା
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପାଲା । ଏଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ବହୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ଏହି କଳାକୁ ଆପଣାଇ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ କଳାକାର ପାଲାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ।
ବଦଳୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚି:
ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚି । ଦିନେ ପାଲା ଓ ଦାସକାଠିଆ ଥିଲା ଗାଁ ଗହଳିର ପ୍ରମୁଖ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ । ଆଜି ଆଧୁନିକ ମନୋରଞ୍ଜନର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ପାଲାର ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଓ ଗଭୀର ଭାବଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ପାଲା ନିଜର ମୌଳିକତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆସୁଛି । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ପାଲା ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକାଙ୍କ ସମେତ ୧୫ରୁ ୨୦ ହଜାର କଳାକାର ଏହି କଳା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ପାଲା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକ:
ଏଭଳି ଏକ ଗୌରବମୟ କଳାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଦରକାର ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ । ପାଲା କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସମୃଦ୍ଧ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପାଲା କେବଳ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କାରଣ, ପାଲା ବଞ୍ଚିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ । ପାଲାର ସୁରକ୍ଷା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଅସ୍ମିତା ଓ ଆମ ମଣିଷପଣିଆର ସୁରକ୍ଷା ।
ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନାହାଁନ୍ତି ଯୁବପିଢି:
ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତ, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଶ୍ଳୋକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯେଉଁଠି ପାଲା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ । ବିଶେଷକରି ପାଲା କଳାକୁ ପେଶା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସେତେଟା ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନଥିବା ବେଳେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ନୁଆ କଳାକାର ଯେମିତି କି ଗାୟକ, ସଂଗୀତ ପାଳିଆ, ପାଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହାନ୍ତି । ପାଲାକୁ ପେଶା କରି ବଞ୍ଚି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ମନୋବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କଳା: ପାଲା
ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଗାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଦର୍ଶୀ ଡ଼ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମଣିଷକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ସହ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ପାଲା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ । ପାଲା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଫେସର ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଲା କଳାକୁ ବୃତ୍ତି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି । ପାଲା ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ନୁହେଁ ବରଂ ମନୋବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ । ଅନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କଳାକୁ ପରିବାର ସହ ଏକାଠି ବସି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାଲା ତାର ମୌଳିକତା ବଜାୟ ରଖିଛି ।"
'ପାଲାକୁ ପେଶା କରି ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ'
ସେହିପରି ଗାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ କାଳରେ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ । ଆଜିକାଲିର ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ବାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ । ପାଲା ଓଡିଶାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ । ପାଲାକୁ ପେଶା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।"
କମୁଛି ଗାୟକ, ପାଳିଆ, ବାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ଏନେଇ ଗାୟକ କଳାନିଧି ପଣ୍ଡିତ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଉପସଭାପତି ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ କହିଛନ୍ତି, "ପାଲାକାର ମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥି ପ୍ରତି ରୁଚି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟକ, ପାଳିଆ, ବାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ଗଲାଣି । ପାଲାକୁ ବେଉସା କରି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ବୋଲି ଆଉ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏହି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ।
ଗାୟକ ତତ୍ତ୍ୱଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପାଲାରେ ଆମେ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ରୀତି ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଚୌପଦୀ ଆଦି ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଲା ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଉ ଶୁଭିବନି କଳାକାର ନାଥଙ୍କ ପାଲା... 74 ବର୍ଷରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ
ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ପାଲା, ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ମଲ୍ଲିପଦରବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା