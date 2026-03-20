ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ପଖାଳର ଚାହିଦା ! ମହାମହିମଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଫୁଡ୍ ମେନୁରେ ବି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ

ପଖାଳରୁ ଶାଗ ଭଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବଦଳିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ମେନୁ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 3:35 PM IST

Pakhala Divas 2026 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ନାମ । ଦେଶର ୧୫ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେଇଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଓ ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୃଢ ମନୋବଳରେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି । ସରଳ ଜୀବନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି । ଧ୍ୟାନ ଓ ସଂଯମୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର କଠିନ ସମୟକୁ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

ପଖାଳ (ETV Bharat Odisha)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଫୁଡ୍ ମେନୁରେ ପଖାଳ:

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଖାଦ୍ୟ ଅଭିରୁଚିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ । ସେ ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ଓ ପିଆଜ/ରସୁଣ ବିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ରାଞ୍ଚି ରାଜ ଭବନରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ମେନୁରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ପରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ରାଇସିନା ହିଲ୍ସ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପଖାଳ, ଭାତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, ଆଳୁ ଭର୍ତା ଓ ମସଲା ଆଳୁ ଭଳି ପାରମ୍ପାରିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।

ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାମିଲ୍‌ ହୋଇଥିଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଦ୍ୟ:

ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ଦେଶ-ବିଦେଶର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ମହାମହିମଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମନେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ବିଶେଷ ମେନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସ୍ବର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କାଳରେ ମେନୁରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ।

ପଖାଳ ମହକରେ ମହକୁଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ:

ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ମହକୁଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ, ବଡ଼କଥା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଆଜିକୁ ୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଓ ନାନାଦି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ । ସୂଚନା ଥାଉକି, 2011 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ପଖାଳ ଦିବସ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

