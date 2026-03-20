ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ପଖାଳର ଚାହିଦା ! ମହାମହିମଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଫୁଡ୍ ମେନୁରେ ବି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ
ପଖାଳରୁ ଶାଗ ଭଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବଦଳିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ମେନୁ
Published : March 20, 2026 at 3:35 PM IST
Pakhala Divas 2026 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ନାମ । ଦେଶର ୧୫ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେଇଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଓ ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୃଢ ମନୋବଳରେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି । ସରଳ ଜୀବନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି । ଧ୍ୟାନ ଓ ସଂଯମୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର କଠିନ ସମୟକୁ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଫୁଡ୍ ମେନୁରେ ପଖାଳ:
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଖାଦ୍ୟ ଅଭିରୁଚିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ । ସେ ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ଓ ପିଆଜ/ରସୁଣ ବିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ରାଞ୍ଚି ରାଜ ଭବନରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ମେନୁରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ପରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ରାଇସିନା ହିଲ୍ସ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପଖାଳ, ଭାତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, ଆଳୁ ଭର୍ତା ଓ ମସଲା ଆଳୁ ଭଳି ପାରମ୍ପାରିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।
ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଦ୍ୟ:
ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ଦେଶ-ବିଦେଶର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ମହାମହିମଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମନେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ବିଶେଷ ମେନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସ୍ବର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କାଳରେ ମେନୁରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପଖାଳ ମହକରେ ମହକୁଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ:
ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ମହକୁଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ, ବଡ଼କଥା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଆଜିକୁ ୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଓ ନାନାଦି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ । ସୂଚନା ଥାଉକି, 2011 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ପଖାଳ ଦିବସ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ