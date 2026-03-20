ପଖାଳ ଦିବସ: ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଗର୍ବ, ଗରିବରୁ ଧନୀ ସଭିଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ହୋଟେଲ୍, ସବୁଠି ମେଲିଛି ପଖାଳ ପସରା
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦-ପଖାଳ ଦିବସ, ପରମ୍ପରା, ପରିଚୟ ଓ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଗର୍ବକୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ନେବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ।
Published : March 20, 2026 at 6:50 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଖାଳ ! ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭାବନା, ଏକ ପରିଚୟ ଓ ଏକ ଆବେଗ । ପଖାଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଯାହା ଏହାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଉ ବଢ଼ାଇଦିଏ ।
ଓଡ଼ିଆ ଓ ପଖାଳର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଓ ଆପଣାର । ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ; ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଜନ ତାଲିକାରେ ପଖାଳର ଏକ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଖରାଦିନେ ବାସି ପଖାଳର ମଜା ଅଲଗା, ଯାହା ଘରେ ଘରେ ଏକ ଅଲଗା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ରେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ୨୦୧୧ରୁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି ୨୦୧୫ରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏହା ବେଶ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହା ଅଘୋଷିତ "ପଖାଳ ଦିବସ" ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା ।
ପଖାଳର ସରଳତା ହିଁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ । ଖାଲି ଲୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସହ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖାଇଲେ ଅପାର ତୃପ୍ତି ମିଳେ । ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୂରା, ଆଳୁ ଚକଟା, ବାଇଗଣ ଭଜା ଓ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ।
ପଖାଳ କେବଳ ଆମ ପାଟି କିମ୍ବା ପେଟକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବି ବଢାଏ । ଯେତେବେଳେ କରୋନା କାଳରେ ପୂରା ବିଶ୍ବ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଖାଳର ଉପକାରିତାକୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି, ପଖାଳରେ ଭରପୂର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା । ପଖାଳରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ସର୍ଟ-ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ଅନେକାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
AIIMS ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପଖାଳ କିମ୍ବା ତୋରାଣି ପିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢେ । ବାସି ପଖାଳରେ ଥିବା ସର୍ଟ ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ର ପ୍ରଦାହରୋଧୀ ବା ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲେମାଟୋରୀ ଗୁଣ ରହିଛି । ତୋରାଣିରେ ଥିବା ଲୋବାସିଲସ୍ ଜୀବାଣୁ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଯାହାକି ଫୁସଫୁସ୍ ଓ ଅନ୍ତଃନଳୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିଥାଏ । ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ପଖାଳ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବାକୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଭ୍ରୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖାଯାଏ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ‘ପାନ୍ତା ଭାତ’, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ‘ପାନିଭାତ’, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ‘ବୋଇଭାତ’ ଓ ଆସାମରେ ‘ପୋଇତାଭାତ’ ନାମରେ ଏହା ପରିଚିତ ।
ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ପଖାଳ ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଗ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ