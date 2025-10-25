ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ, ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନୀ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ
Published : October 25, 2025 at 11:19 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଦ୍ଭୁତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ, ଆକର୍ଷଣୀୟ... ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନୀର ବିବିଧ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ରୂପକୁ ଅବିକଳ ଭାବେ ଓ୍ବାଟର କଲରରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକାର ରଘୁନାଥ ସାହୁ । ଯେ କେହିବି ତାଙ୍କ ଓ୍ବାଟର କଲର୍ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଉଛି । ଏହା ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଣାହାରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ହାତରେ ରଙ୍ଗତୂଳି ଧରି କାନଭାସାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଥରେ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବାପରି ମନେ ହୁଏ । ରଘୁନାଥଙ୍କ ରଙ୍ଗତୂଳିର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପର୍ଶରେ ଭରି ରହିଛି ସୁନ୍ଦରତା ଓ ସରଳତା । ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ର ଏକ କାହାଣୀ କହେ ।
ୱାଟର କଲର୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଚିତ୍ରକାର ରଘୁନାଥ:
ୱାଟର କଲର୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଚିତ୍ରକାର ରଘୁନାଥ ସାହୁ । ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚିତ୍ରକାର । ଗ୍ରାମୀଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କାନଭାସରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି । ସବୁଦିନ ସାଧାରଣକୁ ଅସାଧାରଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ରଘୁନାଥ ସାହୁ । କେତେତେଳେ ସେ ନିଜ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଚିତ୍ରକଳାକୁ କାନଭାସର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଘରର ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ଆଙ୍କି ଜୀବନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହାକୁ ଆକୁରେଟ୍ ଭାବେ ଓ୍ବାଟର କଲର ଦ୍ବାରା ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ରଘୁନାଥ ।
ରଘୁନାଥ କହିଛନ୍ତି, " ବିଶୁମହାରଣା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ । ସେହି ମହାନ ଲୋକଙ୍କ କଳାକୁ ଦେଖି ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି । "
15 ବର୍ଷ ହେଲା ଓ୍ବାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ:
ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରଘୁନାଥ ଧିରେ ଧିରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଗଲେ । ଦିନେ ଚିତ୍ର ନଆଙ୍କିଲେ ତାଙ୍କ ଦିନ କଟୁନଥିଲା । ମାଆ ଡିବି ଧରି ପାଖରେ ବସନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଅଟକିନଥିଲେ । ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି । 2010 ଠାରୁ ସେ ଓ୍ବାଟର କଲର ଆର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପେଣ୍ଟିଂ ସେ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପେଣ୍ଟିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ରଘୁନାଥ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦେଶରେ ଓ୍ବାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂର କ୍ରେଜ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ନାହିଁ । ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ଏହାକୁ ନିଶା ଓ ପେଶାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି । ଧିରେ ଧିରେ ସଫଳତା ପାଇଲି । ବିକେ କଲେଜରୁ ପାଠପଢା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଅଏଲ, ଆକ୍ରଲିକରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କରିଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ମିଡିୟମଟା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା । ପରେ ମୁଁ ଓ୍ବାଟର କଲର କରୁଛି । "
ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି:
ଚିତ୍ରଆଙ୍କିବାକୁ ଜୀବନ ନିଶା ଓ ପେଶା ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ । ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହା ଜାରୀ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । "ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ । ଓ୍ବାଟର କଲରରେ ରୟଲିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କରିବା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର । ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସେତେ ଭଲ ହେବ । ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ କିଏ ଭଲ କହୁଛି କିଏ ଖରାପ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି । ମୋ ହାତରେ ଛବି ଆଙ୍କିବା ରହିଛି ଦେଖେଣାହାରୀ କହିବେ ଏହା କିପରି ହୋଇଛି । "
" ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଆଙ୍କିବା ପାଇଁ । ମୋ ମାଆ ମୋ ପାଇଁ ମଡେଲ । ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ବସାଇ ତାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି ।"
ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା:
ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ରଘୁନାଥଙ୍କ କଳାକୃତି। ଇମ୍ଫା ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ସମାହାରର ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର । କଳାକୃତି ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଗ୍ୟାଲେରୀ କଲିକାତା, ଭାରତ ଭବନ ଭୋପାଳ, ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନ ନବୀନ ନିବାସ'ରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଛି ରଘୁନାଥଙ୍କ ଅନେକ କଳାକୃତି।
'ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ'
ଏନେଇ ଚିତ୍ରକାର ରଘୁନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବା ଦେଶ ହେଉ ସବୁଠି ଜଣେ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ କିଛି କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସବୁଧ କିଛି ନାହିଁ । ନା ଲୋକମାନେ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ।ଭଲ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବିଲଡିଂ କରାଯାଇନାହିଁ ।ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ ୮ରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ । ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ବାପା ଭିକାରି ଚରଣ ସାହୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତା ମୁକ୍ତାମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ସେ ୟୁନିଟ - ୮ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବିକେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ପାସ ହେଲା ପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ରକଳା । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିଲା । ଯାହା ଆଜି ଆଣି ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି । କେବଳ ଓଡି଼ଶା ନୁହେଁ ଏପରିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁ ପରିଚୟ ରହିଛି ।
ରଘୁନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି, "ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଘରେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାରେ କିଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ପୁଅ ଚିତ୍ରକରୁଛି ବୋଲି ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋହିତ କରିଥିଲା । ତାହା ଥିଲା ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଦିନରାତି ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ।"
କଣ ରହିଛି ସଫଳତାର ପୁରସ୍କାର:-
ନିଜର ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଉପରେ...
୧୯୯୭: ଡକ୍ଟର ଏମ୍.ଡି. ଟାଲି ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର
୧୯୯୯: ବି.କେ. କଲେଜ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର
୧୯୯୮: ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର
୧୯୯୮: ଜାତୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ପୁରସ୍କାର (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ)
୨୦୧୩: ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
୨୦୧୩: ଅରଜିନାଲ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
୨୦୧୩: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
