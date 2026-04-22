ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଛି, ହେଲେ ସେଇ ମାସ, ତାରିଖ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି...
'ଏବେ ପୁଅ ମୋର ସାହାସ ପାଲଟିଛି। ଛୋଟ ସିନା, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା ଯିବା ପରେ ତା ପିଲାଳିଆମି କମିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 22, 2026 at 5:12 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବର୍ଷ ବଦଳିଛି । ତା ସହ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପୃଷ୍ଠା ବଦଳିଛି । ହେଲେ ସେଇ ମାସ, ସେଇ ତାରିଖ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି । ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଯାଉଛି । ସେ ଘଟଣାକୁ କିଏ କଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରେ ! ବର୍ଷେ ପୂରିଛି..ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିଛି । ହସଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନର ସବୁଠରୁ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହି ଯାଇଛି । ଏ ଥିଲା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୋହ ଭରା କଥା ।
ସେଦିନ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ମଜା କରୁଥିଲୁ, ଆଜି....
ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ପୁରିଛି ଏକବର୍ଷ। ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭରା ସ୍ମୃତି। ଯାହା ଆଜି ବି ମନେ ପଡିଲେ ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଛି ଲୁହ। ସେଦିନର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଶାନି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ। ଖରା ଛୁଟିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବେନି ସେକଥା କେହି ଭାବି ନ ଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ୧୦ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଗରେ ଆତଙ୍କୀବାଦୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ। ସେଦିନ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବେଶ ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ ସେଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ। ବର୍ଷକ ପରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି କେବଳ ଲୁହ ଗଡାଉଛନ୍ତି ।
ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି
ଘଟଣାର 365 ଦିନ ପରେ ପରିବାର ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳାବାର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିଜନମାନେ ପାହଞ୍ଚି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମୃତିସଭା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମର ଶରୀର ପାଖରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ, ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଏକ ଆସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ଅବଧି ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚାକିରୀ ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଚାକିରୀ ଚିନ୍ତା ଚାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି । ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ପୁଅର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି । ତେଣୁ କେମିତି ପୁଅର ପାଠ ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଚଳାଇବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ।
ଆଜିର ଦିନ କାଟିବା ଭାରି କଷ୍ଟ..ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ
ପହଲଗାମରେ ରହିଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଖଃଭରା ସ୍ମୁତି ଓ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜିର ଦିନ କାଟିବା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେଦିନ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଉପରେ ମଜା କରୁଥିଲୁ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଏହା ଏମିତି ଦୁଖଃଦ ସ୍ମୃତି ଯେ ଯାହା ଜୀବନ ସାରା ଚାହିଲେ ବି ଭୁଲି ହେବନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଦେବେ, ପୁଅର ପାଠପଢା କଥା ବୁଝିବେ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବେ। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସାହାୟତା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କଥା କହିଥିଲେ ତାହା ମିଳିନି । ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦେଇଛି। ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ସ୍ରମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଦେଖା ବି କରିଛି। ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଏହା ପ୍ରୋସେସରେ ରହିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ କୌଣସି ଫଳ ଆସିନାହିଁ।'
ବାପା ଯିବା ପରେ ପୁଅର ପିଲାଳିଆମି କମିଯାଇଛି
ପ୍ରିୟଦର୍ଶନି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଝିଅକୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚାକିରୀ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସରକାର ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ଏବେ ଯେଉଁ ଚାକିରୀ କରୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସ୍ଥାୟୀ। ଯାହା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚାକିରୀ ମୁଁ ଖୁସିରେ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ହିସାବରେ ମୋତେ ସରକାରୀ ଚାକିରୀଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତିକି ସମୟ ପାଉଛି ପୁଅକୁ ଦେଉଛି । କାରଣ, ଏବେ ମୋତେ ଉଭୟ ବାପା ମା ଭାବେ ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ବେଳେବେଳେ ସେ କହିଦେଉଛି, ବାପା ଥିଲେ ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଚି, ଥରେ ଥରେ ରାଗ ବି ଲାଗୁଚି । ରାଗ ଏଥିପାଇଁ ଯେ, କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲ। ପୁଅ ଆଖି ଆଗରେ ତା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାଟା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହଯାଇଛି । ଯାହା ବି ହେଉ, ଏବେ ସେ ମୋର ସାହାସ ପାଲଟିଛି। ପୁଅ ଛୋଟ ସିନା, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା ଯିବା ପରେ ତା ପିଲାଳିଆମି କମିଯାଇଛି। ସେ ଭୁଲି ପାରୁନି କି ବୁଝି ପାରୁନି। ତା ବାପା ହିଁ ତାକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। କୌଣସି ଟିୟୁସନ ସେ ଯାଉ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ କରେ । ମୁଁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ କହିବ ବାପାଙ୍କ ମାଡ଼ କାଟେ ତୋ ମାଡ଼ କାଟୁନି।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
