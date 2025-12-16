ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ, ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଏପରି ନିବେଦନ
ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟୁ ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ।
Published : December 16, 2025 at 3:26 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୫ ତାରିଖରେ NIA ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି । ଜମ୍ମୁର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ୨୬ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଇଶାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଥିଲେ । ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଏପରି ଘଟଣାର ଆବୃତ୍ତି ନ ଘଟୁ ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଆତଙ୍କବାଦର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରାଯାଉ:
NIAର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲକୁ ନେଇ ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର କେବେ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେଉ । ମୋ ଭାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ବରଚିତକାଣ୍ଡ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଘଟାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ । ଏହା ପଛରେ ପୁଣି ଆମ ଦେଶର କିଛି ନାଗରିକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା । ପୁଣି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି, ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉ । ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ମୋ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ । ଯିଏ ଏଥିପାଇଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିପାର କରାଯାଉ ।"
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଉତ୍ତର:
ଗତ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ୨୨ରେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଏହି ଦିନ ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ଆଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଲଞ୍ଚ କରି ପାକିସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର