ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡା. ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଜି ମରଶରୀର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଧାୟକ । ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : November 3, 2026 at 8:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ଥାନୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡା. ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଗଲା ମରଶରୀର । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା ।
ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବ ମରଶରୀର । ଆଜି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଧାୟକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ସମର୍ଥକ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ । ପରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ।
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଦେଶପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ।
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି । ସେ କେବଳ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ବରଂ ଅସଂଖ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ଦକ୍ଷତା, ମାନବିକତା, ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ।"
ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଦେଶପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ସେ କେବଳ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ବରଂ ଅସଂଖ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ଦକ୍ଷତା, ମାନବିକତା, ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।— Dr. Mukesh Mahaling (@MahalingMukesh) November 3, 2026
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାବିତ୍ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଡା. ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଗତକାଲି ଘଟିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର । ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।
ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ଗ୍ଲିଓବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା (Glioblastoma)ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଡା. ମହାପାତ୍ର ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ (AIIMS)ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ୧୦ ଦିନ ଧରି ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗୁରୁତର ରହିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର